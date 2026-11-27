La cantante lo planteó durante el seminario Coordinar para Ganar, en la UBA, donde compartió una charla con Lucrecia Martel sobre el clima político, la precariedad laboral, el desencanto generacional y el papel de la cultura frente a los discursos de confrontación.

En la apertura del seminario Coordinar para Ganar, realizado este viernes en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Lali Espósito y Lucrecia Martel analizaron el vínculo entre arte y política, cuestionaron la confrontación y advirtieron sobre la falta de respuestas para los jóvenes, en una charla moderada por Maru Duffard.

El encuentro reunió a referentes de distintas fuerzas políticas y sociales para debatir mecanismos de coordinación frente al gobierno de Javier Milei y construir nuevas mayorías de cara a 2027. La apertura estuvo a cargo de la cantante y la directora, en una charla que vinculó el escenario artístico con el presente argentino.

Al definir el concepto que daba nombre al panel, Martel expresó sus reparos y propuso otro sentido para la producción artística más allá de "ganar": "Un desacierto, porque la cultura es la guerra por las buenas, pero debiera ser un lugar de encuentro, un lugar de reflexión", dijo sobre la llamada batalla cultural.

Lali coincidió con la mirada crítica, aunque apuntó a quienes utilizan esa expresión como herramienta de confrontación. "Tengo la sensación de que es un término que usa más el que pretende atacar la cultura que la cultura en sí", afirmó, y defendió el valor de las expresiones populares para generar vínculos.

Para la cantante, la música, el cine y otras manifestaciones artísticas no buscan dividir a la sociedad, sino despertar emociones que después cada persona interpreta a su manera, mientras que la política suele profundizar las diferencias y no siempre consigue construir la cercanía que generan los referentes populares.

El panel también analizó los límites de la libertad de expresión a partir de una propuesta difundida en el streaming Carajo: levantar un muro sobre la General Paz y establecer controles de acceso basados en el color de piel. Martel defendió la posibilidad de expresarse, aunque también marcó restricciones.

La cineasta sostuvo que los discursos que incitan a la violencia o hieren a víctimas de delitos de lesa humanidad no pueden quedar al margen de las consecuencias, y resumió su límite con una definición contundente: "Cuando ya hay un nivel de sufrimiento sobre un cuerpo, ahí está el límite".

La cantante, por su parte, advirtió que las redes sociales amplifican las provocaciones y favorecen discusiones que se alimentan de la indignación. "Estamos en una época de la provocación, porque lo permite la red social", señaló, y consideró que la viralización convierte expresiones extremas en temas centrales de conversación.

En ese marco, cuestionó la dimensión que adquieren esos intercambios digitales y pidió no confundir las opiniones más estridentes con el pensamiento de la sociedad, ya que, según planteó, millones de personas, en su vida cotidiana, no comparten esos discursos ni imaginan soluciones basadas en la exclusión de otros.

Lali Espósito, Maru Duffard y Lucrecia Martel. Instagram: /coordinarparaganar

"Qué peligroso. Qué triste": el twit que marcó la carrera de Lali tras el triunfo de Javier Milei en las PASO 2023

Otro tramo de la charla recuperó el tuit que Lali publicó en 2023 con la frase "Qué peligroso. Qué triste", cuando Javier Milei ganó las PASO, y que luego dio origen a la canción Fanático. La artista aseguró que no se arrepiente de aquella reacción y explicó que respondió con humor a un escenario que también consideraba preocupante.

Al referirse a los ataques del presidente contra ella y otros sectores, la cantante cuestionó el tono de los mensajes desde la máxima investidura y advirtió que convertir al adversario en un monstruo "ensancha su imagen, sus ideas, y lo que quiere lograr en la sociedad que ahora gobierna".

Martel llevó la discusión hacia otro terreno y señaló que sus principales preocupaciones pasan por el funcionamiento de la Justicia, la impunidad y las decisiones que, a su entender, quedan condicionadas por acuerdos de poder. Para la cineasta, esos problemas tienen consecuencias más profundas que las agresiones dirigidas contra una figura pública.

Cuando la conversación se desplazó hacia la relación entre dirigentes y ciudadanos, Lali defendió a quienes votaron en las últimas elecciones y rechazó que se responsabilice a la sociedad por el resultado, con una frase que sintetizó su postura: "La gente votó lo que pudo dentro del desastre".

La cantante también criticó las generalizaciones sobre los adolescentes y la supuesta inclinación política de toda una generación. En cambio, describió un panorama marcado por la precariedad y la falta de expectativas entre sus amigos de alrededor de treinta años: "Ninguno de mis amigos de treinta años está feliz", resumió.

Espósito sostuvo que la falta de respuestas alcanza a las distintas corrientes ideológicas y planteó: "Ni la izquierda ni la derecha están dando respuestas concretas a los jóvenes. No están pudiendo articular una idea de vida para esa gente", en un contexto atravesado por la frustración, el enojo y la dificultad para imaginar un futuro.

Martel afirmó que, desde 2022, aumentó el índice de suicidio entre jóvenes de 15 a 30 años, aunque no precisó la fuente del dato. Luego preguntó qué reflexión debe hacer el país cuando quienes tienen más futuro por delante atraviesan un escenario de semejante gravedad.

Maru Duffard, Lucrecia Martel y Lali Espósito. Instagram: /coordinarparaganar

Lali: "Lo colectivo es la fuerza de este país, siempre lo fue: estar en la calle, estar con los otros"

Lali también se distanció de la idea de individuos aislados y reivindicó la organización social como una fuerza central de la Argentina, además de defender la vida compartida como respuesta al aislamiento: "Lo colectivo es la fuerza de este país, siempre lo fue: estar en la calle, estar con los otros".

Sobre la responsabilidad de los artistas, Espósito dijo que no existe una única manera de intervenir. "Creo que hay un artista que canta en un bar para trece personas que genera lo mismo que alguien que llena un estadio: la tarea está hecha, porque es un ser humano expresando lo que siente", remarcó la popstar. Martel, en cambio, consideró que quienes tienen mayor visibilidad cargan con una responsabilidad social especial en el presente.

La cineasta también defendió al cine como una experiencia capaz de modificar la percepción y no de imponer una verdad cerrada, mientras que Lali reclamó el derecho a opinar sin miedo y cuestionó la autocensura que, según dijo, se instala cuando la exposición pública se vuelve una amenaza.

El cierre dejó una idea compartida sobre la necesidad de recuperar el intercambio y no reducir la vida social a las disputas de las redes. Martel terminó con una palabra guaraní, "karandú", que definió como la capacidad de "escuchar el tiempo", y propuso esa escucha como horizonte colectivo.