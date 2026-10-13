Pamela David se subió a la separación de Julieta Prandi: "Le molestó la entrevista que le hice a Ana Paula Dutil" Solo 27 días después de haberse casado, Emmanuel Ortega y Julieta Prandi anunciaron su separación y si bien no aclararon los motivos, la sospecha de una tercera en discordia sobrevuela sobre el final de la pareja. Agregar C5N en









Pamela David habló de la separación de Julieta Prandi

Si uno imaginaba que Julieta Prandi había encontrado la tranquilidad en su nueva pareja después de la sufrida relación que padeció al lado del padre de sus dos hijos, Claudio Contardi, quien fue sentenciado a 19 años de prisión por abuso sexual y violencia económica, se equivocaba.

Cuando menos se lo esperaba y antes de cumplir un mes de matrimonio, Prandi y Ortega ya no está juntos. Aunque no se aclararon los motivos de la separación, los programas de chimentos pusieron la mira sobre Ana Paula Dutil, la exesposa de Emmanuel.

Pamela David sintió que tenía algo que aportar para desentrañar lo ocurrido y se subió al escenario para iluminar un dato que nadie había mencionado.

Según la conductora de 'Desayuno americano', el motivo del enojo de Prandi que derivó en la separación de la pareja fue la entrevista que le realizó la propia David a Dutil.