La nueva Focker llegó a los cines: ¿está a la altura de las anteriores? La película, que marca el regreso de una de las familias más caóticas e icónicas de la comedia estadounidense, ya está disponible en las salas argentinas. Por Camila Olivera Agregar C5N en









Ariana Grande se suma a la familia como Olivia, la novia de Henry.

Pasaron 16 años desde de su última entrega y Los Fockers volvieron a la pantalla grande. Pero esta vez, con un cambio de roles: quien antes tenía que ganarse la aprobación de la familia, ahora deberá aprender a ocupar el lugar de quien alguna vez lo puso a prueba.

En La nueva Focker, la historia vuelve a reunir a Greg (Ben Stiller), Pam (Teri Polo) y Jack (Robert De Niro). Henry (Skyler Gisondo), el hijo de Greg y Pam, está dispuesto a dar un paso importante en su relación con Olivia (Ariana Grande): quiere pedirle matrimonio. Pero Greg empieza a desconfiar de su futura nuera, a pesar de que el resto de la familia -incluido Jack, que es el más exigente- la recibe con los brazos abiertos. Así, intentará descubrir quién es ella realmente y desatará una rivalidad que pondrá a prueba los vínculos familiares.

Ariana Grande y Ben Stiller protagonizan algunos de los cruces más divertidos de la película. Está claro que La nueva Focker es una fórmula que sigue funcionando. A lo largo de los años, la dinámica entre sus personajes siempre fue uno de los mayores aciertos. A casi 20 años, esto sigue estando presente: la dupla De Niro-Stiller sigue siendo icónica, tienen una química imbatible repleta de tensión, cruces y específicamente, las miradas.

Tienen una escena espectacular que, sin necesidad de adelantar demasiado, es uno de esos momentos que quedan en la cabeza del espectador: la del canto. Ésta podría ir a la lista de los gags icónicos de las anteriores: las cenizas de la madre de Jack, el gato en el inodoro, el pelotazo en el vóley acuático, la leche materna, el discurso bajo el suero de la verdad, entre otros.

A su vez, Ariana Grande se incorpora bastante bien al reparto y encuentra su lugar dentro de este universo porque aporta frescura y esa picardía que suele caracterizar a estos personajes. Además, protagoniza momentos muy divertidos, especialmente sus cruces con Ben Stiller.