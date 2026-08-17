Apagón en La Plata: una central eléctrica se incendió y dejó a la ciudad sin luz

Ocurrió en la madrugada del lunes en Tolosa. Trabajaron cuatro dotaciones de Bomberos quienes lograron controlar las llamas, pero continúan los trabajos de enfriamiento.

La central eléctrica se prendió fuego, en principio, a partir de la falla en un transformador.

Un incendio durante la madrugada de este lunes en una central eléctrica de Tolosa provocó un apagón en gran parte de la ciudad bonaerense de La Plata y zonas aledañas. Por el momento, no se registraron víctimas fatales.

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El siniestro se registró a las 2:30 de la madrugada en 9 entre 527 y 528, producto de una explosión en un transformador y, como consecuencia de ello, que terminó afectando a miles de vecinos de Tolosa, Ensenada y parte de Gonnet sin suministro eléctrico. Al mismo tiempo, se informó que al menos 10 kilómetros de la Autopista Buenos Aires-La Plata también estaban sin luz.

En el lugar trabajaron cuatro dotaciones de bomberos y dos cisternas, quienes lograron controlar las llamas, pero continúan los trabajos de enfriamiento.

Si bien deben comenzar a realizarse las pericias correspondientes, trascendió que la central eléctrica de Edelap se habría prendido fuego debido a una falla en un transformador que pudo haberse provocado por sobrecalentamiento en la estación eléctrica , que derivó en la caída de dos columnas de transformadores.

Las autoridades dispusieron un amplio operativo de seguridad y la Policía Bonaerense reforzó la presencia de efectivos en distintos puntos de la ciudad para prevenir incidentes y asistir en el ordenamiento del tránsito producto de la falta de funcionamiento de los semáforos. Además, las autoridades recomendaron extremar las precauciones al circular por la vía pública y evitar desplazamientos innecesarios hasta tanto se normalizara la situación.

ATENCIÓN #LaPlata Gran parte de la zona norte de La Plata está sin luz debido al incendio de la subestación de Tolosa que pertenece a Edelap. El apagón se extiende desde los hipermercados ubicados en los caminos Centenario y Belgrano hasta 7 y 38. Pero además se reportan… pic.twitter.com/9il3MkKInh

Si bien había cortes programados entre este lunes y martes, trabajadores de Edelap, confirmaron a C5N que en los últimos días hubo movimientos de los transformadores por diferentes trabajos. Ahora, la investigación determinará si estos desplazamientos fueron lo que provocaron la explosión.

"Desde Edelap me dijeron 'no tenemos idea' de cuándo volverá a establecerse el servicio. Un vecino estima que podría tardar recién tres días en volver la luz al lugar", explicó el periodista de C5N, Sergio Cirigliano.

El comunicado de Edelap tras la explosión en La Plata

Tras desatarse la explosión que dejó a gran parte de La Plata sin luz, la empresa que regula el servicio eléctrico en la zona, Edelap, emitió un comunicado.

"EDELAP informa que, a las 2.30 de la madrugada de hoy, y por causas que se encuentran bajo investigación, se produjo un incendio en una instalación perteneciente a la Subestación Tolosa, ubicada en 528 entre Camino General Belgrano y 9 de la ciudad de La Plata. El incendio se encuentra controlado", indicaron las autoridades de la firma.

Al mismo tiempo, explicaron que "el foco pudo ser sofocado gracias al accionar conjunto de bomberos, personal de Defensa Civilde la Municipalidad de La Platay técnicos de EDELAP" y detallaron además que "de manera preventiva se procedió a la evacuación de vecinos de inmuebles aledaños".

A raíz de ello, se encuentra afectado el servicio eléctrico en sectores del casco urbano de La Plata y en los barrios de Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, San Carlos, José Hernández y Gonnet.

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El incendio y explosión en la central de Tolosa hizo colapsar una medianera de siete metros que separa una casa de la estación, y los bomberos tuvieron que usar agua de una piscina de la propiedad después de quedarse sin agua.

“Dos y media de la mañana nos despertaron con este problemita. Nos dijeron que se había caído la pared de 7 metros. Si ves la filmación del fuego es tremendo e impactante. Estaban los bomberos trabajando y no daban abasto”, relató César en diálogo con Mañanas Argentinas, por C5N.

Al mismo tiempo, explicó que sus familiares escucharon la explosión y fueron socorridos por Control Urbano. “A los bomberos los salvó la pileta que tenemos acá”, agregó el vecino afectado.