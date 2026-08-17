Una camioneta cayó 80 metros por un barranco en Jujuy: murió una mujer y hay cuatro heridos

El siniestro ocurrió en el kilómetro 30 de la Ruta Provincial 52. La víctima fatal tenía 58 años y era de la provincia de Buenos Aires. Además, otros cuatro ocupantes sufrieron heridas y permanecen internados. La justicia realiza peritajes para establecer las causas del despiste en el camino de montaña.

Una mujer de 58 años murió y cuatro personas sufrieron heridas este lunes en la Cuesta de Lipán , en la provincia de Jujuy , luego de que la camioneta Toyota SW4 en la que circulaban desbarrancara unos 80 metros . El trágico siniestro se produjo a la altura del kilómetro 30 de la Ruta Provincial 52, en un trayecto de alta montaña que conecta la Quebrada de Humahuaca con la Puna jujeña.

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El vehículo transitaba en sentido sur-norte con cinco ocupantes a bordo al momento del hecho. Por motivos que la justicia intenta establecer, el conductor perdió el control sobre la calzada, se salió del camino y el rodado cayó por un profundo barranco hasta detener la marcha varios metros más abajo de la cinta asfáltica.

La víctima fatal era oriunda de la provincia de Buenos Aires y falleció en el acto a causa de las lesiones del impacto. Efectivos policiales, bomberos y personal de emergencias médicas trabajaron durante varias horas en la zona debido a la complejidad del terreno para rescatar a los sobrevivientes y trasladar a los lesionados al Hospital Pablo Soria.

Entre los sobrevivientes trasladados al centro asistencial de San Salvador de Jujuy se encuentra la pareja de la mujer fallecida, quien permanece internada con pronóstico reservado. El trayecto del accidente representa un paso obligado hacia las Salinas Grandes con curvas cerradas, desniveles pronunciados y condiciones climáticas cambiantes que exigen máxima precaución.

Tragedia en Jujuy: la fiscalía interviniente dispuso peritajes judiciales para determinar las causas del accidente

La fiscalía interviniente ordenó una serie de peritajes técnicos sobre la calzada y el vehículo para establecer la causa de la pérdida de control. Los investigadores buscan determinar si existió una falla mecánica en la camioneta, un error de conducción o si las condiciones adversas del camino influyeron en el desenlace fatal.

Peritos especializados llevarán a cabo el análisis exhaustivo de la camioneta Toyota SW4 para reconstruir la mecánica completa del hecho. Estas tareas científicas permitirán evaluar la velocidad del rodado previo al despiste y comprobar el estado general de los sistemas de frenado y dirección del vehículo despeñado.

Las autoridades policiales mantendrán la reserva de las identidades oficiales de los heridos hasta la conclusión de las primeras diligencias. La recolección de pruebas en el lugar del siniestro aportará los datos definitivos que esclarecerán las circunstancias exactas en las que la camioneta cayó al vacío en la ruta jujeña.