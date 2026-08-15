La FIFA publicó la cámara del árbitro de la final del Mundial 2026: del pedido a Lionel Messi al diálogo con los jugadores El 19 de julio fue el último partido del esloveno Slavko Vincic como árbitro profesional en el duelo entre España y Argentina. Por Agregar C5N en









Todo lo que pasó en la final: la refcam. Redes sociales

A casi un mes de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, salieron a la luz imágenes exclusivas grabadas desde la cámara corporal del árbitro Slavko Vincic.

El material propiedad de la FIFA, que se viralizó rápidamente en redes sociales, muestra desde la intimidad del túnel de vestuarios, el saludo protocolar y el sorteo entre los capitanes, hasta los cruces más intensos del partido desde la perspectiva del juez esloveno.

Uno de los momentos más comentados del video refleja la alta tensión del encuentro cuando Vincic se acerca a Lionel Messi para pedirle que intervenga y calme a Leandro Paredes, quien jugaba al límite del reglamento tras haber sido amonestado.

Argentina y España jugaron la final del Mundial 2026. X (@HQpcrt) El audio captó el constante diálogo del colegiado con los futbolistas para contener los momentos de mayor fricción en un marco de máxima exigencia, con nada más y nada menos que un título del mundo en juego.

La charla final: la confesión de Vincic a Dani Olmo El documento audiovisual expone también la revelación final del árbitro de 46 años: tras el pitazo de cierre, Vincic se acercó al español Dani Olmo para confesarle en privado que aquel era el último partido de su carrera profesional, anticipando el retiro definitivo que confirmaría formalmente una semana después.