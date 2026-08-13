La decisión que tomó la esposa de Lisandro Martínez tras los rumores de infidelidad y las dudas por su edad

Muriel “Muri” López Benítez , esposa del futbolista de la Selección argentina Lisandro "Licha" Martínez , sorprendió en las últimas horas al mostrar el resultado de un nuevo retoque estético realizado durante sus vacaciones en el país.

La intervención estuvo a cargo del médico Guido Chimenti , especialista en armonización facial, fillers y botox , quien compartió imágenes junto a la influencer y escribió: “¡Gracias por elegirme, Muri López Benítez!” . Ella respondió: “Un genio, Gui! Gracias por tu profesionalismo y tu buena onda también” .

Aunque ninguno explicó qué procedimiento realizó, los usuarios señalaron principalmente cambios en sus labios . La intervención ocurrió mientras Muriel disfruta unos días en Gualeguay , Entre Ríos , antes del regreso de Martínez a la actividad con el Manchester United . La pareja mantiene una relación de larga duración y tiene una hija, Aurora .

La publicación de Muriel apareció en medio de la repercusión generada por distintas versiones difundidas en X sobre su edad y la historia de su relación con el defensor de la Selección Argentina. Algunos usuarios sostienen que tendría alrededor de 37 años (casi 10 años más que "Licha"), pese a que medios argentinos la identificaron durante años con edades menores. Sin embargo, no existe una confirmación oficial de esa versión por parte de Muriel.

Tampoco existe confirmación sobre las versiones de una supuesta infidelidad durante los primeros años de la pareja. Las acusaciones surgieron a partir de publicaciones antiguas y reconstrucciones realizadas por usuarios de redes sociales. Lisandro Martínez y Muriel López Benítez no confirmaron ni desmintieron públicamente esas versiones, por lo que deben ser consideradas rumores y no hechos comprobados.

El retoque estético de Muriel López Benítez.

La polémica que giró en torno a la esposa de Lisandro Martínez

La controversia comenzó cuando usuarios de X intentaron reconstruir la edad de Muriel y cuestionaron el relato de que ambos se conocieron siendo adolescentes en Gualeguay. Una de las teorías sostiene que ella habría nacido en 1989 y que tendría entre 8 y 9 años más que Martínez. Esas afirmaciones se apoyan en supuestos documentos, fotografías y publicaciones antiguas compartidas en redes, pero no fueron verificadas oficialmente por la protagonista.

La discusión tomó otra dimensión cuando volvió a circular una publicación de Facebook de 2014 en la que una persona acusaba a Muriel de engañar al entonces joven futbolista. Sin embargo, esa publicación constituye únicamente el testimonio de un tercero y no demuestra que la supuesta infidelidad haya ocurrido. Hasta el momento, tampoco apareció una fuente independiente que permita confirmar esa acusación.

En contraste con esos rumores, Martínez realizó recientemente declaraciones públicas sobre su pareja. En mayo de 2026 afirmó: “Desde que estoy con Muriel, ella me ha enseñado mucho a ser un hombre”. Y en julio, por el cumpleaños de ella, escribió: “Hoy cumple años el amor de mi vida” y agregó: “Gracias por elegirme, por acompañarme y por ser mi familia”.