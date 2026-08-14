"Camina 60 minutos y te hace un hat-trick": la cruda confesión de un defensor inglés sobre Lionel Messi El jugador Kieran Trippier recordó la eliminación de Inglaterra ante la Selección argentina en el Mundial 2026 y reveló el calvario que significó marcar al capitán de la Albiceleste. Por Agregar C5N en









Lionel Messi fue clave en la victoria frente a Inglaterra por 2-1.

Kieran Trippier, el experimentado lateral inglés, dejó una frase que ya recorre el mundo sobre lo que representa enfrentar a Lionel Messi. Según el defensor, el astro argentino tiene una capacidad única para desconcertar a sus rivales mediante una aparente pasividad en el campo de juego. "He jugado contra él muchas veces en las que simplemente camina durante 60 minutos pero luego te puede marcar un hat-trick; esa es su magia", confesó el futbolista

En una reciente entrevista con The Guardian, el jugador de 35 años sorprendió con sus declaraciones a semanas de la finalización del Mundial 2026. Trippier, quien tuvo pasos destacados por el Atlético de Madrid y el Newcastle, aseguró sentirse en la mejor forma física de los últimos años para ayudar a los "Wolves" a recuperar su lugar en la Premier League. Sin embargo, en medio de este nuevo desafío, no pudo evitar rememorar los momentos más difíciles que atravesó con su selección.

Messi llevo a la Selección argentina a una nueva final de la Copa del Mundo. X (@Argentina) El lateral recordó con especial detalle la eliminación de Inglaterra ante la Selección argentina en las semifinales de la Copa del Mundo. En aquel encuentro histórico disputado en la ciudad de Atlanta, el defensor sufrió en carne propia la influencia determinante del astro rosarino. Para Trippier, enfrentar al crack rosarino es una verdadera pesadilla porque se trata de uno de los mejores jugadores de la historia, alguien capaz de "cambiarlo todo en dos segundos".

Simeone y las "artimañas" Durante la charla, el inglés comparó la dificultad de frenar a Messi con las estrategias de su antiguo entrenador en España, Diego Simeone. Habiendo vivido múltiples situaciones críticas bajo las órdenes del "Cholo", Trippier reconoció que el técnico argentino es un "maestro de las artimañas" para ganar partidos, pero que Messi eleva la dificultad a un nivel inalcanzable. El defensor explicó que, incluso cuando el capitán argentino parece no participar del juego, siempre encuentra el espacio para generar una acción que modifica por completo el resultado.

Finalmente, el testimonio de Trippier se suma al de otros grandes protagonistas del fútbol, como José Mourinho, quienes también admitieron haber tenido "pesadillas" intentando frenar al 10. La confesión del lateral dejó claro que Messi sigue siendo el factor que obliga a todos los entrenadores y defensores del mundo a cambiar sus planes.