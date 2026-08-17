17 de agosto de 2026 Inicio
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Los desalojaron, perdieron su negocio y hace cinco meses viven en un auto: "Nos dejaron sin casa y sin trabajo"

Una familia de tintoreros que desarrolló su vida durante 43 años en Flores fue echada de la vivienda donde también funcionaba su oficio. Gastón Cufré, sus padres de 82 y 75 años, su hermana y sus mascotas llevan 151 días durmiendo dentro de su vehículo mientras buscan un lugar para volver a ponerse de pie.

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Los desalojaron, perdieron la tintorería y hace cinco meses viven en un auto: "Nos dejaron sin casa y sin trabajo"

Una familia de tintoreros atraviesa una situación límite en el barrio porteño de Flores: hace cinco meses fue desalojada de la vivienda donde también funcionaba su negocio y desde entonces vive dentro de un auto junto a sus mascotas. Ahora buscan una vivienda que les permita volver a trabajar con las máquinas que todavía conservan.

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Gastón Cufré contó en diálogo con C5N que su familia se dedicó durante 43 años a la tintorería y que durante 28 años trabajó en la zona. La crisis económica del emprendimiento hizo imposible sostener el alquiler y finalmente fueron desalojados.

“Hace 151 días que estamos viviendo en el auto con mis padres de 82 y 75 años y mi hermana también. Fuimos desalojados con los perritos. Estamos viviendo una situación crítica. Perdimos la casa, el trabajo”, relató Gastón.

La familia trabajaba principalmente con comercios de la avenida Avellaneda y todavía conserva las máquinas de tintorería. Su objetivo es conseguir un espacio donde instalarse y retomar la actividad para poder recuperar sus ingresos.

Oscar, de 82 años, padre de Gastón, explicó que las dificultades comenzaron a profundizarse hace aproximadamente tres años, cuando los propietarios les advirtieron sobre la posibilidad de que debieran abandonar el lugar.

“Nosotros hicimos un sacrificio enorme para poder sostener todo. La vida nos condenó a llegar a esta instancia del desalojo. Ellos nos dieron tres años para sobrellevar la historia y nosotros no pudimos”, contó.

El hombre recordó el esfuerzo de toda la familia para intentar mantener el negocio: “Mi hijo con un sacrificio planchaba día y noche, pero no alcanzó. Mi señora también trabajaba, esta pobre mujer que luchó toda una vida con nosotros. Hemos dejado la vida”.

La situación también comenzó a afectar su salud. Oscar relató que sufrió episodios de vértigo y que llegó a caerse en la calle, lo que le provocó graves lesiones. “Estamos pasando mucha necesidad. Estamos formando la plata para poder alquilar una nueva casa, pero el problema es la garantía”, explicó.

Gastón señaló que conseguir una garantía representa una de las principales dificultades para acceder a una vivienda. “Meten muchas trabas para poder ingresar a una vivienda. Nosotros queremos volver al trabajo con nuestras máquinas en algún lugar”, sostuvo.

Oscar también agradeció la ayuda que recibieron de algunos vecinos y describió la situación que atraviesan desde el desalojo. “Nos partieron por el medio como una bomba. Nos dejaron sin casa y sin trabajo y en la calle. Si no tuviera el auto, estaríamos tirados en la vereda”, expresó. “Yo le enseñé a mis hijos lo que es trabajar y ellos siguieron mi historia, pero llegamos a este final tan duro y crudo”, agregó.

Gastón, pese a la situación, aseguró que mantiene la esperanza de poder reconstruir su vida. “Lo que queremos es encontrar una vivienda para volver al trabajo con nuestras máquinas. Ahora estamos en esta situación, pero yo tengo fe de que la vamos a poder superar”, afirmó. Su padre, en tanto, hizo un pedido a quienes puedan ayudarlos: “Si alguien tiene una propiedad que no dude, somos gente de trabajo”.

Cómo ayudar a la familia Cufré

Quienes quieran colaborar con la familia pueden comunicarse al 11-5701-3595.

Alias: bar.parque.catre

Titular: familia Cufré

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