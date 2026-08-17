Muerte de Hayden Panettiere: qué reveló la autopsia a la actriz de Hollywood

La Oficina Forense de Greenville informó los resultados del examen al cuerpo de la actriz que murió a los 36 años. También agregó que se realizarán exámenes adicionales.

La Oficina Forense de Greenville informó que en la autopsia no se encontraron traumatismos en el cuerpo de Hayden Panettiere , la reconocida actriz estadounidense que murió a los 36 años , aunque aclaró que todavía restan estudios adicionales. Además, confirmó que "no hay circunstancias sospechosas" en torno a su fallecimiento.

El forense Mike Ellis se refirió al examen al cuerpo de Panettiere, cuyo fallecimiento conmocionó a Hollywood ya que era recordada por las series Héroes y Nashville. "La causa y la forma de la muerte están pendientes de una investigación más exhaustiva y de la realización de estudios adicionales. Esta investigación continúa activa. Por el momento, no se dispone de más detalles", expresó.

En tanto, según consignó el reconocido medio People, los trabajadores del Servicio Médico de Emergencia "respondieron a una llamada" donde les detallaron sobre una mujer que sufrió una "sobredosis". En este marco, TMZ informó que los investigadores hallaron en su departamento Narcan , que se trata de un medicamento para revertir una sobredosis de opioides.

Durante las semanas previas a su muerte, la artista de 36 años venía experimentando un intenso malestar en la espalda, cuadro que la llevó a someterse a diversos controles médicos . En medio de ese contexto, Panettiere había viajado el sábado desde Los Ángeles rumbo a la localidad de Greenville, en Carolina del Sur, en compañía de su pareja, Brian Hickerson.

La carrera de Panettiere , originaria de la localidad neoyorquina de Palisades , cobró un impulso decisivo en 2006 gracias a su papel de Claire Bennet en el éxito televisivo Héroes . Posteriormente, la actriz también dio vida al personaje de Kirby Reed en la cuarta y sexta entrega de la saga cinematográfica Scream .

Fue justamente durante las grabaciones del fenómeno televisivo Héroes cuando entabló una relación sentimental con el actor Milo Ventimiglia, un noviazgo que se extendió por dos años. Tras esa etapa, la artista inició un vínculo con el campeón mundial de boxeo ucraniano Wladimir Klitschko, con quien en 2014 tuvo a su única hija, Kaya Evdokia.

Sin embargo, el plano personal comenzó a opacar su recorrido profesional. A partir de 2018, la actriz atravesó un cuadro de depresión posparto que deterioró el vínculo con el deportista. Sobre aquel período, Panettiere relató en el podcast de Jay Shetty lo difícil que le resultaba el día a día y admitió que, aunque consumía alcohol para aplacar sus nervios, este terminaba agravando su estado al actuar como depresor.

El agravamiento de esta crisis, marcada por ataques de pánico y el consumo de sustancias,llevó a Klitschko a recurrir a la Justicia estadounidense para solicitar la custodia de la pequeña Kaya. En el marco de esa disputa legal, la propia actriz decidió ceder la tenencia para priorizar el bienestar de su hija. Según confesó en el programa Red Table Talk, firmar esa documentación representó el momento más doloroso de su vida.

Quién era Hayden Panettiere

Hayden Panettiere comenzó a trabajar antes de cumplir un año de edad, participando inicialmente en comerciales y posteriormente en producciones televisivas, generando así, desde tempana edad una extensa carrera artística.

Entre sus trabajos más destacados, aparecen la voz de Dot en A Bug’s Life, Remember the Titans y Scream VI. Sin embargo, el papel que terminó de catapultarla a la fama fue el de Claire Bennet en Heroes, una animadora con poderes de regeneración que se convirtió en uno de los personajes emblemáticos de la serie.

En una entrevista, la actriz reconoció que durante gran parte de su infancia no percibió su entorno laboral como algo inusual dentro de la industria del entretenimiento. “Mi necesidad de complacer a los demás se fue acumulando, era ira, ansiedad y frustración. Mi vida giraba en torno a otras personas y yo era la última en la lista”, aseguró.

“La presión de eso creció y creció hasta que explotó. Empecé a encontrar cualquier manera de atravesarlo. A veces dicen en tratamiento que, sorprendentemente, nuestras adicciones probablemente nos salvaron en cierto punto”, supo sincerarse.