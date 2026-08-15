La original presentación de Cuti Romero en Atlético Madrid: con casco y estilo de la Fórmula 1 Al defensor de la Selección argentina le dieron la bienvenida con bombos y platillos en las redes del equipo colchonero. En Tottenham, por su parte, lo despidieron con mucho cariño. Por Agregar C5N en









Cuti Romero se suma al equipo de Simeone. Atlético Madrid | redes sociales

Atlético de Madrid hizo oficial la incorporación de Cristian "Cuti" Romero, quien llega procedente del Tottenham para reforzar la zaga del equipo de Diego Simeone tras cerrar un exitoso ciclo de cinco temporadas en la Premier League.

De acuerdo con lo que se informó oficialmente, la operación se cerró por una cifra fija cercana a los 35 millones de euros, a los que podrían sumarse otros 5 millones en variables según el cumplimiento de objetivos deportivos, alcanzando un valor global de hasta 40 millones.

Video: así fue la presentación de Cuti Romero en Atlético de Madrid pic.twitter.com/SO6v6XIGmx — Atlético de Madrid (@Atleti) August 15, 2026 Durante su recorrido con los Spurs, el zaguero argentino disputó 156 partidos, convirtió 13 goles y experimentó un crecimiento sostenido hasta convertirse en una figura clave del vestuario y portar la cinta de capitán.

El propio futbolista se despidió de los hinchas del Tottenham con un emotivo mensaje en el que repasó su consolidación en el club y agradeció el recorrido realizado durante estos años. Como respuesta, en las redes del club inglés lo describieron como "un guerrero en la cancha, una parte clave en el triunfo de nuestra Europa League y capitán de la campaña 2025/2026. Buena suerte para tu próximo capítulo, Cuti".