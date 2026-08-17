17 de agosto de 2026 Inicio
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Javier Milei encabeza el acto por el aniversario de San Martín: los detalles de la reaparición pública del Presidente

El jefe de Estado participará este lunes de la ceremonia por el 176° aniversario del fallecimiento del Libertador, en la Plaza San Martín de Retiro. Su discurso será transmitido por cadena nacional y estará acompañado por su Gabinete y Jorge Macri.

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Javier Milei encabezará el acto por San Martín: los detalles de la reaparición pública del Presidente

Javier Milei encabezará el acto por San Martín: los detalles de la reaparición pública del Presidente

El presidente Javier Milei encabezará este lunes el acto oficial por el 176° aniversario del fallecimiento del general José de San Martín. La ceremonia tendrá lugar en el Monumento al Libertador, ubicado en la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro, y contará con la presencia de los integrantes del Gabinete y del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

Este lunes se cumplen 176 años del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
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Según la agenda oficial, Milei arribará al lugar después de las 14:30 y está previsto que pronuncie su discurso alrededor de las 15. El mensaje presidencial será transmitido por cadena nacional.

La actividad estará centrada en la conmemoración de San Martín y se espera que el mandatario mantenga un tono institucional. De todos modos, el contexto político podría aparecer en distintos pasajes de su intervención.

La vuelta de Milei a la escena pública

El acto también significará el regreso del Presidente a las actividades públicas después de varios días en los que mantuvo una agenda principalmente privada, con reuniones y encuentros desarrollados en la Quinta de Olivos.

Su última aparición pública había sido el 7 de agosto durante la ceremonia de asunción del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en Cali. Desde entonces, Milei concentró su actividad en reuniones de carácter reservado.

Durante los últimos días, el Gobierno avanzó además en conversaciones políticas vinculadas al Congreso y en la búsqueda de acuerdos con distintos sectores. Parte de esas gestiones estuvieron coordinadas por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.

Jorge Macri participará del acto y se fortalece la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, estará presente en el acto que encabezará el presidente Javier Milei en Retiro. La presencia de ambos dirigentes se dará en un escenario atravesado por las conversaciones entre La Libertad Avanza y el PRO para fortalecer la alianza política de cara a las elecciones de 2027.

Previamente, el alcalde porteño realizará su propio homenaje al libertador en la Plaza San Martín y luego permanecerá en el lugar para participar del acto organizado por el Gobierno nacional.

La actividad de la Ciudad comenzará a las 10 e incluirá música en vivo, foodtrucks y propuestas destinadas a las familias. Macri tiene previsto brindar un discurso al mediodía.

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