Abucheos y ovación para Enzo Fernández: así reaccionaron los hinchas del Chelsea en su regreso El volante de la Selección argentina volvió a jugar en Inglaterra y vivió una tarde dividida entre silbidos y ovaciones durante un amistoso, marcada por los fuertes rumores de su transferencia al Manchester City y el resentimiento de los fanáticos ingleses tras su reciente gol en el Mundial. Por Agregar C5N en









Enzo, capitán del Chelsea, jugó media hora en el amistoso de verano en Inglaterra.

El jugador de la Selección argentina Enzo Fernández volvió a jugar en Inglaterra y pisar el césped de Stamford Bridge en la victoria del Chelsea por 3 a 1 ante la Real Sociedad, pero el recibimiento no fue el esperado. Al ingresar a los 17 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Reece James, el mediocampista fue blanco de un fuerte abucheo por un sector de la hinchada, mientras que otra parte del estadio intentó tapar las críticas con una ovación y cánticos a su favor.

Mixed reaction for Enzo Fernandez as he comes on.



Loud boos followed by ‘Ohhh Enzo Fernandez’ chants.



Comes on and takes the captains armband as Reece James is substituted. pic.twitter.com/ickcfWxFWp — ChelsTransfer (@ChelsTransfer) August 15, 2026 El clima de tensión en plena pretemporada estival fue evidente, incluso en un amistoso, entre los fanáticos de The Blues y el ex-River. El principal motivo del malestar radica en la posible llegada de Fernández al Manchester City. Según trascendió, el jugador de 25 años tendría el deseo de cambiar de aire y ser transferido al equipo ciudadano, donde se reencontraría con el entrenador Enzo Maresca, quien ya lo dirigió en el club londinense. Se estima que el club fijaría un piso de 140 millones de euros para negociar su salida, especialmente ante el interés del City por cubrir una posible baja de Rodri.

A la incertidumbre por su futuro se suma una herida abierta con el público británico: su gol contra Inglaterra en las semifinales del reciente Mundial. El festejo efusivo de Enzo en aquel encuentro, sumado a gestos con sus manos en los oídos y referencias a las Islas Malvinas, generó un profundo resentimiento en los aficionados locales. De hecho, la prensa británica ha sido sumamente hostil; el diario Daily Mail llegó a calificarlo como "la cara del juego sucio" y aconsejó al Manchester City desistir de su contratación.

Imagine a player putting in this performance despite what his own fanbase did to him at the home stadium.



Enzo Fernandez ball gives goosebumps pic.twitter.com/7zeDGfdihu https://t.co/zAGlkyrHfB — CFC OBEY® (@_kobbyphocus) August 15, 2026 Pese al mal clima, el nuevo director técnico de Chelsea, Xabi Alonso, fue tajante al declarar que la ventana de salida garantizada se ha cerrado y que el control de la situación está en manos del club. En el mismo encuentro, también estuvo presente en el banco de suplentes el argentino Valentín Barco, reciente incorporación del equipo, aunque no sumó minutos en cancha.

El futuro del ex-River sigue siendo una incógnita mientras el cierre del mercado de pases se aproxima el 1° de septiembre. Por ahora, Fernández permanece en el proyecto de Alonso para la temporada 2026-27 de la Premier League, aunque la división en las tribunas de Stamford Bridge deja en claro que la relación con una parte de los fanáticos está seriamente dañada. El debut oficial del equipo será el próximo 24 de agosto ante el Fulham, en lo que será una nueva prueba de fuego para el volante central.