Casi u$s4.000 millones: el Gobierno utiliza fondos fiduciarios para simular equilibrio fiscal

La cifra corresponde a excedentes acumulados entre 2024, 2025 y lo proyectado a 2026, que no se han ejecutado de acuerdo a la asignación específica. Denuncian que esa plata se derivó a inversiones financieras y se destaca la falta de obras que se verifica en las rutas nacionales a cargo de Vialidad Nacional.

El Gobierno de Javier Milei acumuló cerca de u$s 4.000 millones de excedentes en fondos fiduciarios entre 2024 y 2026 , según un informe del Instituto Consenso Federal. El organismo advirtió que una parte de esos recursos no fue ejecutada de acuerdo con la finalidad prevista y habría sido destinada a inversiones financieras.

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El análisis fue elaborado a partir de los informes de ejecución presupuestaria que publica la Secretaría de Hacienda, dependiente del Ministerio de Economía. Los documentos oficiales detallan los ingresos y gastos de los distintos fondos fiduciarios que permanecen vigentes.

De acuerdo con el informe, durante 2024 los fondos fiduciarios registraron un excedente de u$s 2.030 millones, mientras que en 2025 alcanzaron otros u$s 973 millones. A ese resultado se suman u$s 239 millones correspondientes al primer trimestre de 2026.

Si se mantiene durante el resto del año el ritmo registrado entre enero y marzo, el Instituto Consenso Federal proyecta un excedente de aproximadamente u$s 956 millones para todo 2026. De esta manera, el acumulado de los tres años rondaría los u$s 4.000 millones.

La situación fue cuestionada por el Instituto, que recordó que el Gobierno había anunciado al comienzo de su gestión la eliminación de los fideicomisos públicos, a los que había definido como una “caja de la política”.

Los fondos bajo análisis

Entre los fondos incluidos en la documentación oficial aparecen los destinados al sistema de infraestructura del transporte, infraestructura hídrica, descuentos en las tarifas de gas por Zona Fría, transporte eléctrico federal, Servicio Universal Argentina Digital, Pro.Cre.Ar, FONDEP, FOGAR y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. También se encuentra el fideicomiso de la Red de Autopistas y Rutas Seguras.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a los recursos destinados a las rutas nacionales. El Instituto Consenso Federal sostuvo que el Gobierno continúa recaudando el impuesto a los combustibles, pero no ejecuta la totalidad de los fondos correspondientes a la finalidad establecida por ley.

El espacio también cuestionó el esquema mediante el cual nueve provincias asumirían responsabilidades sobre rutas nacionales sin recibir recursos para afrontar las obras.

Otro de los focos está puesto en el Fondo de Descuentos en Gas por Zona Fría. Según el exdiputado nacional, el Gobierno podría estar acumulando excedentes mediante una menor ejecución de los recursos del fondo y destinándolos a inversiones financieras.

El dirigente advirtió además que el mecanismo podría implicar una reducción de los beneficios para más de 3 millones de hogares y un aumento del cargo adicional incluido en las facturas de gas, que pasaría del 7,5% al 11,25%.

Para el Instituto Consenso Federal, la acumulación de recursos sin ejecutar plantea un cuestionamiento sobre el modo en que se construye el resultado fiscal y sobre el destino que finalmente reciben los fondos recaudados con asignaciones específicas.