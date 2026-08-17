17 de agosto de 2026 Inicio
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"No seré el instrumento de tamaños horrores": por qué José de San Martín se negó a participar de la política argentina

Uno de los puntos llamativos de la vida del Libertador es su rechazo a un rol activo en la vida pública posterior a 1822, que incluye la cruenta disputa entre unitarios y federales. Prefirió el exilio en Europa, desde donde siguió con atención lo que sucedía en el Río de la Plata.

Agustín Avenali
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Agustín Avenali
Tras su gesta libertadora

Tras su gesta libertadora, José de San Martín se alejó de la política.

C5N

Uno de los puntos llamativos de la vida de José de San Martín es su negativa a intervenir en la política rioplatense luego de 1822, cuando tuvo lugar la famosa Entrevista de Guayaquil con Simón Bolívar que puso fin a la campaña libertadora en Perú. El destacado militar decidió retirarse de la vida pública para proteger su legado y evitar ser parte de una guerra fraticida entre unitarios y federales. "Mil veces preferiré envolverme en los males que la amenazan, que ser yo el instrumento de tamaños horrores", expresó en una carta dirigida a su amigo Tomás Guido en 1829.

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Gopal Ezequiel Martínez es historiador y divulgador, autor del recientemente publicado libro Los años sin piedad (Futurock Ediciones), sobre aquellos años calientes de la historia argentina. En diálogo con C5N.com, remarcó que "el papel de San Martín en la guerra civil es rechazar cualquier tipo de papel", lo que le valió al Libertador varias críticas por no tomar partido.

El retiro de la vida pública de José de San Martín, entre reproches y homenajes

"Básicamente después de la Entrevista de Guayaquil San Martín decide retirarse de la vida pública. Primero pasa por Buenos Aires y en 1824 se va a Europa con su hija Mercedes, primero a Inglaterra y después a Bélgica. No es que se desentiende totalmente de la política, porque mientras está en Europa se sigue viendo con políticos y militares americanos, algunos lo admiran, otros le reprochan haberse ido y con otros se lleva pésimo", repasó el investigador.

Entre esos conflictos, "algunos lo acusaban de ser un monárquico y de haber intentado convertirse en un rey, una acusación grave en una época donde los países americanos se estaban volcando por el republicanismo como forma de gobierno". "Por ejemplo, tiene un cruce muy fuerte con Bernardino Rivadavia por este tema y San Martín lo reta a duelo, pero al final sus amigos lo convencen de no seguir adelante y el duelo no se produce", destacó Martínez.

Pocos años después, el derrotero de Don José por el Viejo Continente comienza a complicarse: para 1828 su situación financiera había empeorado y tuvo que dejar su casa de campo e irse a vivir a un departamento compartido con otras personas. Incluso, estuvo a punto de interrumpir la educación de su hija, Merceditas.

En ese marco, le ofreció sus servicios como militar al gobierno de Buenos Aires, porque en esa época había una guerra contra el imperio de Brasil, y viajó con nombre falso, por si las moscas. Llegó en 1929, justo cuando hacía poco había empezado la guerra civil entre unitarios y federales y el gobernador federal de Buenos Aires, Manuel Dorrego, había sido derrocado y fusilado por los unitarios.

José de San Martín se abstuvo de participar en los agitados años políticos de 1822 en adelante.

José de San Martín se abstuvo de participar en los agitados años políticos de 1822 en adelante.

"San Martín cuando ve eso decide no desembarcar y permanecer en el barco porque no está dispuesto a participar en la guerra. Entonces, digamos que el papel de San Martín en la guerra civil es rechazar cualquier tipo de papel. Acá la prensa lo acusa de cobardía por no querer involucrarse, después se traslada a Uruguay y allá lo reciben con honores. Al final vuelve a Europa y nunca más intenta visitar América", señaló el historiador.

"Hay algunas cartas que San Martín escribe durante esos días a sus amigos justificando su decisión. Ahí lo que se ve es que es partidario de un gobierno fuerte para terminar con la guerra civil, que la convivencia entre los dos partidos (unitario y federal) es imposible y que para lograr la concordia es necesario que uno de los dos sea derrotado", apunta.

"Pero al mismo tiempo que advierte eso, también dice que él no está dispuesto a ser quien cargue con el peso de esa responsabilidad de conducir una guerra fratricida. En sus propias palabras, dice que se niega a ser el 'instrumento de tamaños horrores'. Entonces esta decisión de no involucrarse tiene que ver con proteger su legado, o sea cómo será recordado por la historia, y con el rechazo a una guerra que considera nociva, que no tiene nada de virtuosa", destacó Martínez.

Los últimos años de José de San Martín y su visión del rosismo

Después de 1829, el Libertador se instaló definitivamente en Europa: primero en Bélgica, después en Francia. Allí, tras resolver sus problemas económicos, se dedica a organizar su archivo personal, "para proteger su legado y la imagen de sí mismo que quería transmitirle a las futuras generaciones". "Va siguiendo los acontecimientos de Argentina a través de la correspondencia con amigos, y en general se lamenta de las guerras civiles, pero también termina simpatizando con Juan Manuel de Rosas", explicó el historiador.

El sable corvo de José de San Martín, legado a Juan Manuel de Rosas, fue trasladado en 2026 desde el Museo Histórico Nacional al Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo.

El sable corvo de José de San Martín, legado a Juan Manuel de Rosas, fue trasladado en 2026 desde el Museo Histórico Nacional al Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo.

"Esto es porque en el exilio San Martín consolida una visión más conservadora de la política, de la importancia del orden para garantizar estabilidad. Esa centralidad que le da al orden es lo que lo hace simpatizar con el rosismo. San Martín le critica cosas a Rosas, más que nada la persecución a opositores y los asesinatos políticos. Pero también le reconoce haber sido el que logró consolidar un orden político en el país después de décadas de agitación social por las guerras de independencia y las guerras civiles", añadió.

"Otra cosa que admira es cómo Rosas se enfrentó a las potencias europeas, primero en 1838 cuando una flota francesa bloqueó el puerto de Buenos Aires, la segunda en 1845 cuando una flota anglofrancesa volvió a bloquear el puerto. San Martín destaca ese aspecto del rosismo, la voluntad de sostener el 'honor de la república' ante los extranjeros. Por todo esto cuando hace su testamento, decide legarle su sable a Rosas", concluyó Martínez.

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