La emoción del hijo de Flavio Mendoza al conocer a Lionel Messi: "El más increíble".

Lionel Messi llegó a Argentina hace algunos días y además de prepararse para el encuentro entre la Selección y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, aprovechó para ir al teatro a ver a su amigo Nicolás Vázquez.

Pero también, este jueves por la tarde, a horas de su último partido oficial en suelo argentino con la albiceleste, el astro cumplió el sueño de un fanático: Dionisio, el hijo del coreógrafo Flavio Mendoza.

El encuentro se produjo en el predio de AFA, en Ezeiza, y quedó registrado en un video que el productor teatral compartió en sus redes. “¿Qué pasa loco?”, le preguntó el futbolista con una sonrisa, mientras se inclinaba para abrazar al niño que comenzó a llorar inmediatamente.

Lionel Messi y Flavio Mendoza junto a su hijo Dionisio Mientras el nene no paraba de llorar, Mendoza le explicó a Messi que ese encuentro fue una sorpresa total para su hijo ya que no le había anticipado que iba a conocer a su ídolo.

“Y un día Dionisio conoció al hombre más increíble del mundo", escribió Flavio en su cuenta de Instagram junto a la emotiva grabación. "Gracias por tu humildad, tu don de gente, tu madre es un amor y toda tu familia es maravillosa. Sos un ejemplo de ser humano para todos", agregó en el mismo posteo.