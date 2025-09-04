IR A
La emoción del hijo de Flavio Mendoza al conocer a Lionel Messi: "El más increíble"

Dionisio pudo encontrarse con su ídolo antes del partido de la Selección argentina con Venezuela y rompió en llanto.

lionel messi, tras jugar su ultimo partido oficial en argentina: lo que siempre sone
Lionel Messi, tras jugar su último partido oficial en Argentina: "Lo que siempre soñé"

El encuentro se produjo en el predio de AFA, en Ezeiza, y quedó registrado en un video que el productor teatral compartió en sus redes. “¿Qué pasa loco?”, le preguntó el futbolista con una sonrisa, mientras se inclinaba para abrazar al niño que comenzó a llorar inmediatamente.

Lionel Messi y Flavio Mendoza junto a su hijo Dionisio

Mientras el nene no paraba de llorar, Mendoza le explicó a Messi que ese encuentro fue una sorpresa total para su hijo ya que no le había anticipado que iba a conocer a su ídolo.

Y un día Dionisio conoció al hombre más increíble del mundo", escribió Flavio en su cuenta de Instagram junto a la emotiva grabación. "Gracias por tu humildad, tu don de gente, tu madre es un amor y toda tu familia es maravillosa. Sos un ejemplo de ser humano para todos", agregó en el mismo posteo.

Por último, reiteró su agradecimiento al capitán de la Selección y adelantó: "Hoy vamos a estar todos con vos, a seguir dando magia, lo que lográs en los niños: sos el Superman de esta generación y no solo los niños, todos te amamos”.

Lionel Messi y Flavio Mendoza

El emotivo encuentro entre Messi y Dionisio Mendoza: "¿Qué pasa loco?"

