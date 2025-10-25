Lourdes Fernández rompió el silencio tras la detención de su pareja: "Nadie nos enseña a amar"

La cantante aludió a algunas de sus compañeras de Bandana, que "hace 3 años que no saben nada de ella" y que "hablaron cosas "que no son reales". También agradeció el cariño de sus seguidores.

La cantante de Bandana Lourdes Fernández hizo un descargo en redes sociales donde apuntó a sus excompañeras de grupo que hablaron de los episodios de violencia de género de parte de su novio Leandro García Gómez: " Nadie nos enseñó a amar" , dijo.

En Indomables, con la conducción de Diego Brancatelli y Mariana Brey , relataron lo que dijo la artista en sus redes sociales: "La artista escribió un posteo en su perfil de Instagram , este sábado, donde explicó: "Debido a tantos dichos y tantas cuestiones confusas, me gustaría aclarar y calmar algunas cosas ", empezó.

Agregó: "Primero agradecer enormemente la cantidad de mensajes y la inmensa ola de cariño para conmigo. A veces no se si me lo merezco, pero me emociona mucho hoy, después de varios días, leer tantos mensajes que de a poco iré respondiendo".

En otro párrafo aseguró que " es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido, pero soy una persona pública y se que debo algunas aclaraciones".

"Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación x amor , pero a veces no se puede por mas que una intente una y otra vez. Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevan a tomar decisiones drásticas, nadie nos enseña a amar" , remarcó Fernández.

También apuntó a las integrantes de Bandana, aunque sin nombrarlas: "Puedo entender y comprender a la familia, amigas/os, compañeras por todo lo que sucedió, pero algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto, desde una compañera que hace 3 años que no sabe de mi y que al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, donde estoy o con quien, hasta supuestas amigas sabiendo cosas mías que no son reales".

Lourdes insistió en que sigue con una dolor de garganta y resaltó: "Lo que si puedo decirles es que sigo con una faringitis terrible que es real, que estoy contenida y acompañada x mis amigas de toda la vida. Y estoy tratando de entender que algunas cosas debo tratar y acomodar".

Finalmente, subrayó que sigue enfocada en la próxima presentación musical: "Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de Bandana que me tiene muy entusiasmada y quiero curar mi garganta para poder hacer lo que mejor se hacer y lo que mas amo que es CANTAR! Gracias. Low".

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.