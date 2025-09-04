IR A
La dolorosa despedida que conmovió a Griselda Siciliani: "Te voy a extrañar"

La actriz compartió con sus seguidores el sentimiento que la atraviesa como persona y como artista.

La actriz Griselda Siciliani se mostró emocionada por la finalización de las grabaciones de la serie Envidiosa, un éxito de Netflix, que ya va por la tercera temporada.

"Te voy a extrañar Vicky. Aunque hay personajes que se llevan en el alma pa siempre", comentó Siciliani con una foto del poster del lanzamiento de la comedia.

Además, publicó una foto con todo el elenco de Envidiosa 3 con la leyenda "El mejor equipo del mundo", sobre el elenco de trabajo de la producción dirigida por Adrián Suar.

La artista interpreta en la ficción a Vicky una mujer de 40 años que atraviesa una crisis al ver que sus amigas se casan y forman familias mientras su propio noviazgo se rompe. Envidiosa se estrenó en 2024, con segunda temporada en 2025, y una tercera que se verá en 2026.

