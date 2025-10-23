23 de octubre de 2025 Inicio
Lionel Messi es finalista de otro premio en la MLS: cuál es y cuándo se sabrá el ganador

La organización de la Major League Soccer anunció que el astro, que renovó su contrato en Inter Miami, se encuentra nominado a un reconocimiento.

La organización de la Major League Soccer (MLS) confirmó que Lionel Messi se encuentra entre los finalistas para ganar el premio Landon Donovan MVP, que reconoce al Jugador Más Valioso. El anuncio se produjo luego de que el astro renovara su contrato con Inter Miami.

El rosarino, que buscará ganar por segunda vez el premio que recibió en 2024, tiene una gran temporada en el club estadounidense ya que acumula 29 goles y 16 asistencias en 28 partidos jugados, lo que lo posiciona como uno de los grandes candidatos.

En tanto, además del rosarino, también están nominados Anders Dreyer (San Diego FC), Denis Bouanga (LAFC), Evander (FC Cincinnati) y Sam Surridge (Nashville FC). El ganador se dará a conocer el lunes, por lo que hay expectativa ya que será uno de los grandes eventos vinculados a la MLS después de la renovación del contrato de Messi con las Garzas.

Si bien la institución no confirmó hasta qué año el argentino renovó su vínculo, el periodista especializado en el mercado de pases Fabrizio Romano aseguró que será hasta diciembre de 2028.

“Está en casa”, es el título que puso Inter Miami junto al video donde se lo ve al rosarino leyendo el contrato que finalmente terminó firmando dentro de estadio que están en plena renovación y que se inaugurará en 2026. Por su parte, la propia cuenta de Instagram de la MLS comentó el posteo celebrando la renovación del vínculo. “Leo se queda en nuestra liga”, señalaron junto a la carita de ojos de corazón.

El club fundado por la familia Messi será parte de la Primera C en 2026

La AFA oficializó la afiliación de Leones FC de Rosario, el club fundado por la familia de Lionel Messi. De esta manera, el equipo fue autorizado a incorporarse directamente al sistema de torneos y participará desde la Temporada 2026 en la Primera C, una de las categorías profesionales del fútbol argentino.

La operación quedó oficializada a través del Boletín Oficial N°6752, del 11 de septiembre, donde la Asociación del Fútbol Argentino aprobó la afiliación directa del club rosarino. Esa modalidad le permite ingresar al fútbol de AFA sin pasar por las divisiones destinadas a los clubes indirectamente afiliados y, por lo tanto, sin disputar el Torneo Promocional Amateur, la categoría más baja del sistema.

Según se detalló, el proyecto deportivo estará a cargo de Matías Messi, hermano mayor del campeón del mundo, que buscará consolidar una propuesta con fuerte raigambre rosarina. En lo que respecta al aspecto técnico del primer equipo, el entrenador sería Víctor “Chapa” Zapata, exjugador de River, Independiente y Vélez, quien viene de dirigir a Atlas en la misma categoría.

Leones FC nació en 2015 de la iniciativa de la familia Messi y hasta ahora competía en la Liga Rosarina de Fútbol, donde fue forjando su identidad institucional y deportiva. Posiblemente sea local en el estadio único de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires.

