IR A
IR A

Victoria Beckham rompió el silencio sobre las infidelidades de David Beckham: "Muchas cosas encima"

La cantante respondió sobre la confianza en su pareja, socio del Inter Miami, al cumplir 26 años de casados.

Cuando el exfutbolista y la cantante se casaron ya eran famosos.

Cuando el exfutbolista y la cantante se casaron ya eran famosos.

Redes Sociales

La cantante Victoria Beckham habló de las infidelidades de su marido, el empresario David Beckman y reavivó el escándalo entre los famosos: "Hemos superado el maldito temporal".

El novio de la cantante está acusado de violencia de género y por privación ilegítima de la libertad.
Te puede interesar:

Habló el abogado de Lourdes de Bandana: "Nos encontramos con una chica sumamente vulnerada por este violento"

La pareja de celebrities tuvo su primer traspié en 2024 cuando la ex asistente personal, Rebecca Loos, aseguró que había tenido una aventura con impulsor del club de fútbol Inter Miami. En ese momento, él negó la relación y en cambio aseguró que esas afirmaciones eran "ridículas".

El tema volvió a ser noticia porque el matrimonio cumplió 26 años, este 2025, y la diseñadora de modas dijo en el pódcast de Alex Cooper, Call Her Daddy, como ella y su marido superaron la pérdida de confianza en la pareja. Cuando le recordaron que en el documental sobre David en Netflix, él se refirió a los dichos de Loos, ella respondió que les habían echado "muchas cosas encima".

"Estábamos hablando de eso porque hace poco celebramos nuestro 26° aniversario de boda, por cierto, la gente decía que no duraríamos todo este tiempo. Siempre hemos estado ahí, juntos, y hemos superado el maldito temporal", agregó.

Recientemente, en una entrevista en la revista Elle, Victoria resaltó el crecimiento de cada uno a lo largo de estos años: “Muy a menudo, en las relaciones, uno le dice al otro: 'Has cambiado' ¡Pues claro, la gente cambia! Eres una persona diferente cuando tienes 20 años que cuando tienes 50. David creyó en mí cuando mucha gente no lo hizo. Invirtió en mí. A veces he sido un hazmerreír, la gente no se tomaba en serio mi negocio, pero él siempre creyó en mí”.

David y Victoria Beckham en su casamiento en 1999

Cuándo se casaron Victoria y David Beckham

Victoria y David Beckham se casaron el 4 de julio de 1999. La boda se celebró en el Castillo de Luttrellstown, cerca de Dublín, Irlanda. Ella era una exintegrante de la banda de música Spice Girls y él una estrella del fútbol inglés. Tienen cuatro hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper, la menor, es su única hija mujer.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El astro Lionel Messi.

Messi es finalista de un reconocido premio en la MLS: cuál es y cuándo se sabrá el ganador

Lionel Messi llegó a Inter Miami en diciembre de 2023, tras su desvinculación con PSG

Messi renovó su contrato con Inter Miami: "Está en casa"

Lionel Messi se convirtió en el goleador de la MLS con 29 goles en 28 partidos.
play

Con un espectáculo de Messi, Inter Miami goleó 5-2 a Nashville y ya piensa en los playoffs

Recibe la pelota en el aire y de volea le pega de lleno, clavando la pelota en el ángulo derecho

Sorprendió a todos: el golazo del guardaespaldas de Messi que se volvió viral

Netflix confirmó el estreno de la tercera temporada de una de sus mejores series argentinas.

Es una de las mejores series argentinas del último tiempo y Netflix confirmó su tercera temporada

Emotivo recibimiento a Moria Casán en el Nacional Buenos Aires.

Moria Casán revolucionó el centro de estudiantes del colegio Nacional Buenos Aires

últimas noticias

Matteo Zuppi es el presidente es el Presidente de Conferencia Episcopal Italiana y fue el encargado de Francisco para investigar los abusos sexuales dentro de la Iglesia. 

Italia: afirman que más de 4 mil personas fueron abusadas sexualmente por sacerdotes en los últimos cinco años

Hace 30 minutos
Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 25 de octubre

Hace 57 minutos
La pareja de la ex cantante de Bandana se encuentra detenido desde la noche del jueves.

Leandro García Gómez, la pareja de Lourdes Fernández de Bandana, realizó su declaración indagatoria y negó haberla secuestrado

Hace 1 hora
play
El desahogo de los jugadores de Independiente tras cortar la mala racha.

Y un día ganó Independiente: goleó por 3-0 a Platense y cortó una racha de 15 partidos sin victorias

Hace 1 hora
Cuando el exfutbolista y la cantante se casaron ya eran famosos.

Victoria Beckham rompió el silencio sobre las infidelidades de David Beckham: "Muchas cosas encima"

Hace 1 hora