La cantante Victoria Beckham habló de las infidelidades de su marido, el empresario David Beckman y reavivó el escándalo entre los famosos: "Hemos superado el maldito temporal".

La pareja de celebrities tuvo su primer traspié en 2024 cuando la ex asistente personal, Rebecca Loos , aseguró que había tenido una aventura con impulsor del club de fútbol Inter Miami. En ese momento, él negó la relación y en cambio aseguró que esas afirmaciones eran "ridículas".

El tema volvió a ser noticia porque el matrimonio cumplió 26 años, este 2025, y la diseñadora de modas dijo en el pódcast de Alex Cooper , Call Her Daddy, como ella y su marido superaron la pérdida de confianza en la pareja. Cuando le recordaron que en el documental sobre David en Netflix , él se refirió a los dichos de Loos, ella respondió que les habían echado "muchas cosas encima".

" Estábamos hablando de eso porque hace poco celebramos nuestro 26° aniversario de boda, por cierto, la gente decía que no duraríamos todo este tiempo. Siempre hemos estado ahí, juntos, y hemos superado el maldito temporal", agregó.

Recientemente, en una entrevista en la revista Elle, Victoria resaltó el crecimiento de cada uno a lo largo de estos años: “Muy a menudo, en las relaciones, uno le dice al otro: 'Has cambiado' ¡Pues claro, la gente cambia! Eres una persona diferente cuando tienes 20 años que cuando tienes 50. David creyó en mí cuando mucha gente no lo hizo. Invirtió en mí. A veces he sido un hazmerreír, la gente no se tomaba en serio mi negocio, pero él siempre creyó en mí”.

David y Victoria Beckham en su casamiento en 1999 Redes Sociales

Cuándo se casaron Victoria y David Beckham

Victoria y David Beckham se casaron el 4 de julio de 1999. La boda se celebró en el Castillo de Luttrellstown, cerca de Dublín, Irlanda. Ella era una exintegrante de la banda de música Spice Girls y él una estrella del fútbol inglés. Tienen cuatro hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper, la menor, es su única hija mujer.