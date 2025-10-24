La hermana de Lourdes advirtió que "está en una situación vulnerable y es muy difícil acercarse" Ana expuso cómo se rompió la relación familiar con la cantante por la presencia de Leandro García Gómez, pareja de la exBandana. "Queremos que se haga justicia", sentenció. Por







Ana habló sobre su hermana Lourdes.

Tras el rescate de Lourdes Fernández y la imputación de Leandro García Gómez detenido por la privación ilegítima de la libertad de su ex pareja, Lourdes Fernández. Después de que dieran de alta a la cantante, su hermana Ana habló con la prensa y aseguró que "se encuentra en una situación muy vulnerable" y como familia es "muy difícil de acercarse".

Desde Hurlingham, donde está ubicada la casa de su madre, Ana salió para ir a trabajar y se cruzó con varios periodistas que esperaban hablar con algún familiar para saber cómo se encuentra Lourdes. La joven aseguró que la situación es "muy difícil" y que la madre de ambas está "angustiada y preocupada".

Lourdes Fernández hizo una videollamada con la Policía para llevar tranquilidad a sus seguidores.

Fue ella, Teresita López Arias, quien realizó la denuncia tras dos semanas de no tener noticias de su hija. Ana contó que en el día de ayer pudieron ver a Lourdes y ahora se encuentra en su casa rodeada de sus amigas.

También brindó detalles sobre la dinámica familiar que tenían con Lourdes, que, con el correr del tiempo, perdieron: "Es muy difícil acercarse"."La amo, no es contra ella, sino que es para que esté bien, a veces es muy difícil salir", dijo. La relación que tenía con Leandro García Gómez dificultaba poder relacionarse con su hermana.

Gómez fue detenido por efectivos de la policía porteña el jueves por la noche en su departamento, ubicado sobre la calle Ravignani 2300, donde también se encontraba la artista, que fue retirada en una ambulancia del SAME y trasladada al Hospital Fernández para realizarle los primeros controles y chequeos generales sobre su estado de salud.