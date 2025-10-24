24 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La hermana de Lourdes advirtió que "está en una situación vulnerable y es muy difícil acercarse"

Ana expuso cómo se rompió la relación familiar con la cantante por la presencia de Leandro García Gómez, pareja de la exBandana. "Queremos que se haga justicia", sentenció.

Por

Ana habló sobre su hermana Lourdes.

Tras el rescate de Lourdes Fernández y la imputación de Leandro García Gómez detenido por la privación ilegítima de la libertad de su ex pareja, Lourdes Fernández. Después de que dieran de alta a la cantante, su hermana Ana habló con la prensa y aseguró que "se encuentra en una situación muy vulnerable" y como familia es "muy difícil de acercarse".

Qué halló la policía en el departamento en el que estaba secuestrada.
Te puede interesar:

Tras su aparición, qué encontraron en el departamento donde estaba secuestrada Lourdes de Bandana

Desde Hurlingham, donde está ubicada la casa de su madre, Ana salió para ir a trabajar y se cruzó con varios periodistas que esperaban hablar con algún familiar para saber cómo se encuentra Lourdes. La joven aseguró que la situación es "muy difícil" y que la madre de ambas está "angustiada y preocupada".

Lourdes Fernández
La cantante hizo una videollamada con la Policía para llevar tranquilidad a sus seguidores.

La cantante hizo una videollamada con la Policía para llevar tranquilidad a sus seguidores.

Fue ella, Teresita López Arias, quien realizó la denuncia tras dos semanas de no tener noticias de su hija. Ana contó que en el día de ayer pudieron ver a Lourdes y ahora se encuentra en su casa rodeada de sus amigas.

También brindó detalles sobre la dinámica familiar que tenían con Lourdes, que, con el correr del tiempo, perdieron: "Es muy difícil acercarse"."La amo, no es contra ella, sino que es para que esté bien, a veces es muy difícil salir", dijo. La relación que tenía con Leandro García Gómez dificultaba poder relacionarse con su hermana.

Gómez fue detenido por efectivos de la policía porteña el jueves por la noche en su departamento, ubicado sobre la calle Ravignani 2300, donde también se encontraba la artista, que fue retirada en una ambulancia del SAME y trasladada al Hospital Fernández para realizarle los primeros controles y chequeos generales sobre su estado de salud.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Continúan la búsqueda de la pareja de jubilados. 

Misterio en Chubut: la desalentadora hipótesis sobre los jubilados desaparecidos

play

La primera foto de García Gómez detenido: la expareja de Lourdes Fernández está imputado

play

Imputaron a García Gómez por privación ilegítima de la libertad de Lourdes Fernández

play

El abogado de la mamá de Lourdes reveló el diálogo íntimo con García Gómez

El gendarme quedó imputado por homicidio excesivo en legítima defensa.

Un gendarme mató a un ladrón de 15 años que intentó robarle con un arma de juguete

Lourdes fue trasladad en una ambulancia del SAME al Hospital Fernández.

Los detalles del intenso operativo para encontrar a Lourdes Fernández en el departamento de su novio

Rating Cero

La Joaqui y la China Suárez contiúan distanciadas.

La Joaqui contó la verdad sobre su pelea con la China Suárez: "Cada una fluyó"

Leé todas las novedades que hoy Netflix tiene para ofrecer sobre Películas y Series
play

Cuál es la serie política que llegó con su tercera temporada a Netflix y ya es furor

Netflix confirmó el estreno de la tercera temporada de una de sus mejores series argentinas.

Es una de las mejores series argentinas del último tiempo y Netflix confirmó su tercera temporada

La pareja se mantuvo fuera del radar mediático, apareciendo ocasionalmente en eventos importantes.

Cuánto tiempo estuvo en pareja Meryl Streep y cómo fue su impactante anuncio de separación

Wanda Nara elige una fragancia francesa creada por Calice Becker en 2007.

Este es el perfume favorito de Wanda Nara: cuál es su precio

Pampita rechazó a Fede Bal.

Quién fue el famoso que intentó conquistar a Pampita y ella rechazó

últimas noticias

La Joaqui y la China Suárez contiúan distanciadas.

La Joaqui contó la verdad sobre su pelea con la China Suárez: "Cada una fluyó"

Hace 41 minutos
Atención conductores: este requisito establece si pasás o no la VTV

Atención conductores: este requisito establece si pasás o no la VTV

Hace 43 minutos
Donald Trump. 

Trump anunció que Estados Unidos hundió a un nuevo buque de narcotraficantes

Hace 51 minutos
¿Nuevo estándar de longevidad?: conoce el simple ejercicio que mejora la salud y reduce el riesgo de muerte.

Este simple ejercicio extiende la longevidad y reduce el riesgo de muerte principalmente en mujeres: cuál es

Hace 56 minutos
Los diez países más altos del mundo.

Sabés en qué puesto se encuentra Argentina entre los países más altos del mundo: quiénes lo superan

Hace 56 minutos