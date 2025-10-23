Lionel Messi renovó su contrato con Inter Miami: "Está en casa"

Las Garzas difundieron un video del rosarino firmando su vínculo en el nuevo estadio, que se inaugurará el año próximo. El capitán de la Selección extendió su estadía hasta diciembre de 2028.

Lionel Messi renovó su contrato con Inter Miami, según confirmó la misma institución, después de algunos meses de especulaciones de cuál será el futuro del argentino. “Está en casa”, señalaron.

De esta manera, el capitán de Las Garzas, que llegó a Estados Unidos mediados a 2023, c ontinuará en la Major League Soccer (MLS). Si bien la institución no confirmó hasta qué año será, el periodista Fabrizio Romano aseguró que será hasta diciembre de 2028.

“El acuerdo verbal informado la semana pasada ahora está confirmado ya que MLS aprobó todos los pasos formales. Messi se queda en el Inter de Miami 3 años más”, agregó sobre la información.

“Está en casa”, es el título que puso Inter Miami junto al video donde se lo ve al rosarino leyendo el contrato que finalmente terminó firmando dentro de estadio que están en plena renovación y que se inaugurará en 2026.

Aprovechando la oportunidad, la propia cuenta de Instagram de la MLS comentó el posteo celebrando la renovación del vínculo. “Leo se queda en nuestra liga” , señalaron junto a la carita de ojos de corazón.

El club fundado por la familia Messi será parte de la Primera C en 2026

La AFA oficializó la afiliación de Leones FC de Rosario, el club fundado por la familia de Lionel Messi. De esta manera, el equipo fue autorizado a incorporarse directamente al sistema de torneos y participará desde la Temporada 2026 en la Primera C, una de las categorías profesionales del fútbol argentino.

La operación quedó oficializada a través del Boletín Oficial N°6752, del 11 de septiembre, donde la Asociación del Fútbol Argentino aprobó la afiliación directa del club rosarino. Esa modalidad le permite ingresar al fútbol de AFA sin pasar por las divisiones destinadas a los clubes indirectamente afiliados y, por lo tanto, sin disputar el Torneo Promocional Amateur, la categoría más baja del sistema.

Según se detalló, el proyecto deportivo estará a cargo de Matías Messi, hermano mayor del campeón del mundo, que buscará consolidar una propuesta con fuerte raigambre rosarina. En lo que respecta al aspecto técnico del primer equipo, el entrenador sería Víctor “Chapa” Zapata, exjugador de River, Independiente y Vélez, quien viene de dirigir a Atlas en la misma categoría.

leones fc

Leones FC nació en 2015 de la iniciativa de la familia Messi y hasta ahora competía en la Liga Rosarina de Fútbol, donde fue forjando su identidad institucional y deportiva. Posiblemente sea local en el estadio único de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires.