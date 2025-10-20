20 de octubre de 2025 Inicio
Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos tras las elecciones: compartirá un evento con Lionel Messi y Donald Trump

El Presidente se dirigirá nuevamente al país norteamericano para participar del America Business Forum en Miami. También asistirán Rafael Nadal, Will Smith y María Corina Machado, entre otros líderes influyentes.

Por
Javier Milei participará del America Business Forum.

Javier Milei participará del America Business Forum.

El presidente Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos luego de las elecciones legislativas que se desarrollarán el domingo y participará del America Business Forum en Miami junto a su par Donald Trump, el astro del fútbol Lionel Messi y otros líderes mundiales, que apunta a debatir sobre política, deportes, negocios y otros sectores.

El evento, que está previsto para el 5 y 6 de noviembre en el estadio Kaseya Center, significará el décimo viaje de Milei a Estados Unidos en lo que va de su gestión, en el marco de una aceitada relación con Trump. El último se produjo el 14 de octubre, cuando llegó a Washington para encontrarse con el republicano luego de que el Gobierno acordara un swap de u$s20.000 millones con el país norteamericano.

Además del libertario, Trump y Messi, según el sitio de la organización también asistirán el extenista español Rafael Nadal; el presidente y director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon; el actor Will Smith; el director ejecutivo de Citadel, Ken Griffin; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali; el cofundador de la empresa inmobiliaria Flow, Adam Neumann; el ex CEO de Google Eric Schmidt; y la líder opositora venezolana, María Corina Machado.

Las entradas, que ya están disponibles, oscilan entre los u$s100 y u$s10.000. La organización describió la cumbre como "el epicentro donde se reúnen las mentes más brillantes de la región y se construye el futuro. Al reunir a más de 60 líderes de diversos sectores, este foro actúa como incubadora de las próximas grandes revoluciones en los negocios, la tecnología y el desarrollo social".

Javier Milei - Donald Trump
Javier Milei en su última visita a la Casa Blanca.

Javier Milei en su última visita a la Casa Blanca.

"Cada año, creamos un espacio sin igual para el diálogo, la inspiración y la acción, impulsando a las personas y las organizaciones hacia nuevos horizontes. Aquí es donde las visiones se hacen realidad", agregaron en esta línea.

El viaje del jefe de Estado se producirá después de ser recibido por Trump en la Casa Blanca el 14 de octubre. El encuentro, que se extendió por casi una hora, dejó en claro el alineamiento ideológico entre ambos líderes, pero también la advertencia de Trump: el respaldo de Washington dependerá del futuro electoral del presidente argentino.

Si pierde no seremos generosos con Argentina. Si no les va bien, no estaremos cerca en mucho tiempo. Si a Argentina le va bien quedamos bien nosotros, porque habremos ayudado a Argentina. El éxito de Argentina nos beneficia”, expresó el mandatario republicano, en una declaración que marcó el tono político de la jornada. Trump aseguró que su apoyo al gobierno argentino es total, aunque lo condicionó explícitamente a la victoria de Milei en los próximos comicios.

Javier Milei explicó para qué se utilizará el swap con el Tesoro de Estados Unidos

Tras el anuncio de la firma del swap con el Tesoro de Estados Unidos por u$s20 mil millones para estabilizar el dólar, el presidente Javier Milei remarcó que el acuerdo es un "intercambio de monedas" y que "es para darle seguridad a aquellos que invirtieron en Argentina". "En caso de que no podamos salir al mercado de capitales porque el riesgo país sigue siendo muy alto, haremos los pagos del 2026 utilizando esa línea", subrayó.

"Un swap consiste en un intercambio de monedas. Nosotros contamos con un crédito por 20.000 millones de dólares y ellos tienen crédito en pesos por el mismo monto. Este mecanismo solo se ejecuta cuando se requiere", explicó el mandatario en diálogo con Canal 8 de Tucumán.

El Presidente detalló que, en caso de no poder acceder al mercado de capitales debido a un riesgo país elevado, la Argentina podrá utilizar la línea de swap para cumplir con los pagos de 2026. "Sería tomar deuda para pagar deuda. El objetivo es brindar seguridad a quienes invirtieron en el país", agregó.

