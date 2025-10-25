25 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

¿Cuánto importa el resultado de las elecciones?

Pase lo que pase este domingo, cuando los argentinos concurran a las urnas, los problemas económicos seguirán siendo igual de graves y las turbulencias financieras continuarán. Las inconsistencias del sistema parecen mucho más causa del laberinto económico en el que Milei y Caputo metieron al país que de cualquier cambio que pueda producirse en el Congreso.

Marcos Cittadini
Por
Marcos Cittadini
Las elecciones legislativas se realizarán este domingo en todo el país.

Las elecciones legislativas se realizarán este domingo en todo el país.

Los argentinos irán a las urnas este domingo para elegir diputados en todo el país y senadores en ocho provincias. El gobierno le ha dado a la compulsa un carácter plebiscitario que sobredimensiona el alcance de una elección de medio término. La estrategia tiene mucho de riesgoso pero también la ha servido como excusa a la administración Milei para esconder sus falencias.

La Policía porteña custodió el traslado de las urnas hacia los lugares de votación.
Te puede interesar:

Elecciones 2025: ya entregaron más de 7.000 urnas que se usarán en la Ciudad de Buenos Aires

Las turbulencias financieras de los últimos meses y el consecuente salvataje, primero del Fondo Monetario Internacional y luego del Tesoro norteamericano, no se explican de ninguna manera por la cita electoral. Al menos no en la profundidad de la crisis que el gobierno libertario provocó. Las inconsistencias del sistema parecen mucho más causa del laberinto económico en el que Milei y Caputo metieron al país que un cambio moderado en el Congreso. Lo que sí es cierto es que esa sobreactuación implica un peligro también.

Javier Milei Luis Caputo

Si las previsiones de la Casa Rosada y de la oposición se cumplen, lo más probable es que la situación de balance de poder representativo en la Argentina no sufra un gran cambio el lunes. Siempre puede haber una situación inesperada como la del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires -y eso sería fatal para el gobierno- pero si el escenario implica cierto empate a nivel nacional y una derrota bonaerense moderada, habrá que ver qué sucede a partir del lunes.

Y lo que muy probablemente suceda es que los problemas económicos de todos los argentinos seguirán siendo igual de graves que hasta el 26 y que las turbulencias financieras continuarán. Esta previsión se comparte en el peronismo por estas horas. “No habrá un gran cambio en el escenario legislativo. Milei intentará seguir gobernando con vetos y decretos pero la complejidad económica y financiera se los terminará llevando puestos”, asegura un dirigente de experiencia en la provincia de Buenos Aires. En palabras de la propia ex presidenta Cristina Kirchner, “este plan no cierra ni con la gente afuera”.

Por otra parte, el gobierno puede ufanarse de que, con una de las campañas con más problemas de la historia y con una recesión instalada que no parece aflojar, llega competitivo a las elecciones. El caso $LIBRA, las denuncias en la Andis, los vínculos narco de José Luis Espert y otros escándalos afectan la imagen pero no dejaron a LLA en estado de knock out. Tampoco la trágica situación económica de buena parte de quienes deben votar este domingo. La cuestión financiera sí podría haber sido un elemento explosivo pero la inédita ayuda de Trump evitó que los libertarios llegaran al 26O con todo el auto chocado.

De cualquier modo, eso puede servir de poco si en los días subsiguientes, el gobierno continúa dilapidando capital político con la misma imprudencia con la que dilapida dólares. La salida del canciller Gerardo Werthein es sintomática del momento que atraviesa el liderazgo de Javier Milei. Furioso por el modo en el que se lo responsabilizó por las cosas que salieron mal en el encuentro presidencial con Donald Trump, harto de ser ninguneado por una administración que privilegia a la CPAC como diplomacia paralela en lugar de la Cancillería y cansado de las internas, Werthein no pudo esperar al lunes para anunciar su renuncia.

En la filtración y en la designación de más de 80 diplomáticos de alto rango como último acto de su gestión hay una venganza. Otros vieron una toma de postura de una parte del sector concentrado de la economía argentina, que ven como el JP Morgan ocupa el control del Estado nacional con Milei poniendo la alfombra roja. Pero muchos de esos empresarios estuvieron en la gala del Colón que organizó el CEO del banco norteamericano. Con todo, con la designación de Pablo Quirno en la cartera de Relaciones Exteriores, la banca Morgan tiene dos ministerios y el Banco Central ocupados por ex empleados.

Mucho se ha hablado de la fórmula Braden o Perón en estos días, por la insólita e inaceptable injerencia que el gobierno de los Estados Unidos ha tenido en la campaña electoral pero quizás haya que remontarse a otro momento de nuestra historia, terriblemente dañino para el aparato productivo del país.

Scott Bessent, el secretario del tesoro norteamericano puede llegar a emular a un predecesor en su cargo, Nicholas Brady. Su programa fue fundamental para desarrollar el plan de estabilización y hegemonía memenista en los 90 pero también fue piedra fundamental para el saqueo y la entrega. En ese momento, como ahora, el JP Morgan fue un actor fundamental.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este viernes a las 8 de la mañaña arrancó la veda electoral. 

Elecciones 2025: cuándo arrancó la veda electoral y hasta qué hora se puede comprar alcohol

Diego Santilli remplazó a José Luis Espert como cabeza de lista en La Libertad Avanza. 

La Corte también avaló el reemplazo de Espert por Santilli en la lista de LLA

Miles de argentinos se desplazarán en distintos medios de transporte hacia sus lugares de votación.

Trenes, colectivos y subte: cómo funciona el transporte público durante las Elecciones 2025

La BUP debuta este domingo.

Boleta Única de Papel: cómo se cuentan los votos en blanco, nulos e impugnados con la nueva

play

Kicillof: "El domingo hay que darle un golpe de realidad al Gobierno"

Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones 2025.

Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones del domingo: cuál será su sección

Rating Cero

play

"Terminamos salvándola de algo que pudo ser irreversible": habló Virginia da Cunha, de Bandana, sobre su amiga Lourdes

El hijo mayor de la conductora y el exfutbolista debutó en una campaña de ropa urbana.

El debut de Valentino López junto a su novia: el hijo de Wanda Nara y Maxi López se lanzó como modelo

La serie con la que se enganchó el delantero argentino.
play

Esta es la serie que le encanta a Julián Álvarez: está en Netflix

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich ahora tienen nuevos vínculos

Fueron una de las parejas de famosos más queridas pero tras su ruptura ya tendrían nuevos romances: quiéne son

La producción de Netflix se consagró como la mejor de la plataforma según el prestigioso ranking de Entertainment Weekly.
play

Está en Netflix, tiene 10 capítulos recargados de terror y es una de las mejores series de la plataforma

Ariana Grande eligió Flowerbomb de Viktor & Rolf como su aroma predilecto por su combinación floral y potente.

Este es el perfume favorito de Ariana Grande: cuánto sale en Argentina

últimas noticias

Ahora lo único que me importa es que está viva y enojada, así lo prefiero. Ella se iba a morir, dijo Lissa Vera.

Lissa Vera contó como es la pareja de Lourdes Fernández: "Un perverso que destruye todo a su alrededor"

Hace 14 minutos
Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 26 de octubre

Hace 38 minutos
play
Colapinto y su decepción por el rendimiento de su Alpine.

La bronca de Colapinto tras quedar último en la clasificación del Gran Premio de México: "Es un auto muy difícil"

Hace 54 minutos
play

Lourdes Fernández rompió el silencio tras la detención de su pareja: "Nadie nos enseña a amar"

Hace 1 hora
Más de 50.000 personas se congregaron en la plaza de San Agustín de la capital de Valencia.

Una multitud se manifestó en Valencia, a casi un año de las trágicas inundaciones en España

Hace 1 hora