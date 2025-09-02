Lionel Messi revolucionó el teatro: visitó a su amigo Nico Vázquez en la calle Corrientes El astro argentino cumplió su promesa y asistió a la obra teatral "Rocky", en el teatro Lola Membrives y fue ovacionado por toda la sala: "Fue espectacular, son unos fenómenos todos", expresó.







Nico Vázquez y Lionel Messi, juntos en el teatro.

El astro argentino Lionel Messi revolucionó la calle Corrientes con su sorpresiva llegada al Teatro Lola Membrives. El capitán de la Selección argentina visitó a su íntimo amigo Nicolás Vázquez, en su obra "Rocky" y provocó una locura en sus fanáticos, que lo ovacionaron a sala llena y lo esperaron a la salida por una foto o una firma.

Las vallas en la entrada del mítico teatro anticipada la llegada de una figura, pero lo que nadie imaginaba era que el capitán de Inter Miami iba a ser el invitado estelar de una noche inolvidable para todo el elenco de "Rocky", que llevó a cabo ante 1.000 espectadores que esperaron las palabras de Messi.

Embed TE AMO MESSI pic.twitter.com/3K9hdyjamY — chulo (@chulowierz) September 3, 2025 Tras las palabras de Nico Vázquez, fue el crack rosarino quien habló y se refirió a su gran amigo: "Fue espectacular, la verdad son unos fenómenos todos ustedes. Es una relación muy especial, nos vemos siempre que toda mi familia está en Buenos Aires. Te lo había prometido que tenía que venir. Por suerte pude venir, pude disfrutarlo, pude estar acompañado de toda mi familia".

Además, agregó: "Es una gran noche y estar al lado tuyo, para mi es lo mas importante. Nos hiciste disfrutar, la pasamos muy bien. Fue un placer haber podido estar presente, compartir esta noche con todos ustedes".

Leo está presente en el país para disputar la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en el cual será el último partido oficial del 10 en Argentina como capitán de la Selección argentina, el próximo jueves frente a Venezuela a las 20.30.