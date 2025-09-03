IR A
Flor Vigna lanzó Apunta y dispara: un tema con un palito a Griselda Siciliani

La artista publicó su nueva canción en todas las plataformas y tuvo muy buena recepción del público, pero también fue noticia por una frase: "No me llevo bien con Tatianas".

Flor Vigna lanzó Apunta y dispara.

Flor Vigna lanzó Apunta y dispara.



La cantante Flor Vigna lanzó su nueva canción llamada Apunta y Dispara y, en menos de 24 horas, ya alcanzó más de 50 mil visitas. Tiene referencias a Martín Cirio por la limpieza energética que hizo en su stream y en especial a Griselda Siciliani, actual pareja de Luciano Castro.

En una parte mechó los dos temas y cantó: “No me llevo bien con Tatianas”. Con esto se quiso referir a Siciliani, pero utilizó un término del streamer que se hizo viral en redes sociales, el cual tuvo que explicar él mismo: “Se hace la amiga y después se quiere garchar a tu novio, es raro”.

Embed - FLOR VIGNA, OMAR VARELA - APUNTA DISPARA (Video Oficial)

La letra indica: “Ni con Bomberos me apagan, no tengo miedo a enfrentarme al dolor, no tengo miedo de gritar por lo que soy, no tengo miedo de crecer bajo presión, no tengo miedo mientras siga el corazón”. De este modo, hace referencia a los comentarios en contra que recibió sobre su música.

La canción alcanzó las 50 mil visitas en menos de 24 horas y está disponible en todas las plataformas. Se trata de un nuevo sencillo que se suma a Picaflor, Una en un millón, Puedo solita y La verdad.

