Se retrasó 15' el arranque del segundo tiempo por la lluvia: River e Independiente Rivadavia igualan 0-0 en Córdoba

River empata con Independiente Rivadavia (M), en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, por las semifinales de la Copa Argentina. El Millonario, sin torneos conquistados en el año, enfrenta al duro equipo mendocino con la idea de llegar a la instancia final, donde espera Argentinos Juniors. Dirige el árbitro Andrés Gariano.
Parada brava del Millonario frente al equipo que dirige Alfredo Berti. La Lepra mendocina, la sensación del torneo, se plantó de igual a igual frente a River, en una noche lluviosa en Córdoba. Con la rapidez de Sebastián Villa y la seguridad de un conjunto que sabe a los que juega, el club de Parque San Martín fue de mayor a menor en el primer tiempo.
Acuña Independiente Rivadavia
El Huevo Acuña escapa ante la marca de Mauricio Cardillo, de la Lepra mendocina.
@RiverPlate
Mientras que los dirigidos por Gallardo les costó hacer pie en el Kempes, pero con el correr de los minutos, de la mano de Juanfer Quintero y Nacho Fernández, el volumen de juego creció. Tanto, que llegaron las primeras chances de gol para el Millonario: la primera clara, un remate del colombiano que reventó el palo.
Enseguida, otra vez el jugador de la Selección de Colombia remató desde media distancia, el arquero Ezequiel Centurión dio rebote y Nacho no pudo definir, ya que Sheyko Studer la sacó en la línea. River terminó siendo mucho más sobre el final de la primera etapa, pero el 0-0 parcial estaba bien.
El arranque del segundo tiempo se vio demorado por una lluvia torrencial que azotó el Mario Alberto Kempes durante media hora y que dejó muchos sectores anegados de agua. El árbitro Andrés Gariano salió a recorrer el campo de juego y dictaminó que iba a esperar 15 minutos, hasta que calme el temporal.
River vs. Independiente Rivadavia en Córdoba: las formaciones
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Nacho Fernández; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi (Facundo Colidio). DT: Marcelo Gallardo.
Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Alejo Osella, Sheyko Studer, Leonardo Costa; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Luciano Gómez; Matías Fernández; Sebastián Villa y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.