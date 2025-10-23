23 de octubre de 2025 Inicio
De Rosario a la AFA: el club fundado por la familia Messi llegará a la Primera C en 2026

Se trata de Leones FC, fundado en 2015 y presidido por Matías, hermano del astro argentino. La AFA hizo oficial la afiliación y pasará de la Liga Rosarina a la cuarta categoría del fútbol argentino el año que viene.

Por
Messi y Tapia

Messi y Tapia, y una relación que va más allá del fútbol.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó la afiliación de Leones FC de Rosario, el club fundado por la familia de Lionel Messi. Así, fue autorizado a participar directamente de los torneo y pasará de la Liga Rosarina a competir desde la temporada 2026 en la Primera C, la cuarta categoría del fútbol argentino.

Nos quedamos con el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón, escribió Messi
La confirmación de la casa madre del fútbol argentino quedó plasmado en el Boletín Oficial N°6752, donde se establece en el octavo punto del orden del día, se saltará el Torneo Promocional Amateur, quinta división, para jugar un nivel por encima desde la próxima temporada.

Esa modalidad le permite ingresar al fútbol de AFA sin pasar por las divisiones destinadas a los clubes indirectamente afiliados y, por lo tanto, sin disputar el Torneo Promocional Amateur, la categoría más baja del sistema. El club tiene como principal dirigente a Matías Horacio Messi, hermano del jugador de Inter Miami. Además, María Sol, su hermana, es vocal suplente, mientras que Tomás Matías Messi, sobrino del 10 de la Selección argentina, es revisor de cuentas suplente.

afa leones FC

En la cuarta categoría jugará con equipo de Rosario como Central Córdoba y Argentino (R), otros dos representantes locales, aunque actualmente Leones sigue dando pelea en la segunda categoría rosarina. Se ubica puntero en la Zona Permanencia y ya se entrena bajo las órdenes de Víctor Zapata, de reciente paso por el banco de Atlas.

El ex mediocampista tuvo un paso como futbolista en Argentinos Juniors, River Plate, Real Valladolid, Vélez, Independiente, Unión y Chacarita. El campeón con el Millonario y el Fortín viene de tener su primera experiencia como entrenador en Atlas, club de la Primera C en la que agarró el mando en la fecha 13, a mitad de 2025 y duró 9 partidos.

club leones rosario
El predio de Leones FC, en Rosario.

El predio de Leones FC, en Rosario.

El equipo rosarino tiene como indumentaria una camiseta negra con vivos blancos y hará de local en el Estadio de San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires, a 70 kilómetros de la ciudad de Rosario.

