25 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

"Trump apuesta por Milei, ¿y los argentinos?": The New York Times analizó las elecciones y brindó un duro panorama

El periódico envió un equipo a cubrir la campaña del Presidente en Córdoba y reveló las distintas visiones sobre la Argentina, desde el apoyo de Donald Trump hasta el drama de los desempleados.

Por
Ilustración de portada del diario neoyorkino sobre las elecciones 2025 en Argentina.

Ilustración de portada del diario neoyorkino sobre las elecciones 2025 en Argentina.

Redes Sociales

El diario The New York Times analizó las elecciones 2025 desde el punto de vista del apoyo de los Estados Unidos, y el presidente Donald Trump, por el salvataje financiero, y deslizó una opinión sobre que piensan los argentinos sobre Javier Milei. “Trump apuesta por Milei, ¿y los argentinos?”, se preguntó.

La Policía porteña custodió el traslado de las urnas hacia los lugares de votación.
Te puede interesar:

Elecciones 2025: ya entregaron más de 7.000 urnas que se usarán en la Ciudad de Buenos Aires

El medio estadounidense envió un equipo especial a la Argentina para seguir al mandatario en su campaña y fueron a su cierre de campaña en Córdoba. “Milei les está pidiendo paciencia a los votantes, prometiendo que su proyecto económico terminará dando sus frutos, sobre todo ahora que Estados Unidos ha ofrecido ayuda”, detallaron.

El periódico neoyorkino destaca el salvataje financiero que ofreció Trump con un acuerdo de swap o intercambio de divisas por US$20.000 millones con el Banco Central de Argentina, según informó el secretario de Tesoro Nacional, Scott Bessent. Además, que habría inversores privados interesados en ofrecer otros 20.000 más si fuera necesario.

“Pero después de conseguir un paquete tan generoso del país más rico del mundo, ganarse la paciencia de sus votantes parece un obstáculo aún mayor para Milei”, subrayaron.

Entre los testimonios que recogieron los periodistas extranjeros en Nueva Córdoba, destacaron el de Mario Gómez, un hombre de 43 años que fue despedido de una planta química en Río Tercero y que había votado a Milei: “Lo votamos a él, y hoy yo estoy acá afuera, sin trabajo, encima sin plata”, dijo al New York Times.

Entre los reclamos al mandatario argentino, relevaron que prometió “terminar con la casta” y “en cambio, a la clase trabajadora la detonó”.

Portada de The New York Times sobre la campaña de Milei para las elecciones 2025

En síntesis, el NYT remarcó que la clase media trabajadora y los jubilados son quienes más sufren las políticas de ajuste de Milei: “Los expertos afirman que la clase media ha sido la más afectada por su programa de austeridad, con fuertes aumentos en las facturas de servicios públicos, las matrículas escolares y los costos de la salud, lo que ha obligado a muchos hogares a reducir sus gastos”.

En cuanto a los jubilados de la ciudad cordobesa de Villa María dice que "la mayoría de los jubilados de la ciudad reciben el equivalente a unos 250 dólares al mes, lo que se sitúa en torno al umbral nacional de pobreza”.

Asistieron a un centro comunitario y analizaron que "la vida nunca les ha sido fácil, pero afirman que Milei ha empeorado las cosas al no aumentar las pensiones cuando los precios de los medicamentos y otros productos se disparaban”.

En el centro de Córdoba los relatos no son tan diferentes: “Estábamos acostumbrados a salir a cenar, ir de vacaciones, ahora llegué a un punto que no tengo un mango directamente”, “está muy difícil la cosa, pero creo y espero que las cosas van a mejorar a futuro”, replicaron.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Warren lanzó nuevas críticas a la ayuda de EEUU a Argentina. 

Una senadora demócrata de EEUU le pidió explicaciones al JP Morgan por la eventual ayuda financiera a Argentina

play

Marcela Feudale: "Nunca hubo un nivel de cipayismo en sangre como el de hoy"

La Legislatura porteña declaró Huésped de Honor al reconocido músico y compositor británico.

Rod Stewart, sobre la Argentina: "Acá está el mejor público de todo el mundo, la tierra de Messi y Maradona"

Pueblo Blanco, un oasis escondido entre el desierto patagónico y el lago Ramos Mexía.

Turismo en Argentina: el pueblito del sur que casi nadie contempla y es perfecto para familias que aman la playa

El mundo del streaming﻿ continúa con los aumentos de sus precios.
play

Nuevo aumento en el streaming: pasará a ser el más caro en Argentina

play

Rige una alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas en Buenos Aires

Rating Cero

play

"Terminamos salvándola de algo que pudo ser irreversible": habló Virginia da Cunha, de Bandana, sobre su amiga Lourdes

El hijo mayor de la conductora y el exfutbolista debutó en una campaña de ropa urbana.

El debut de Valentino López junto a su novia: el hijo de Wanda Nara y Maxi López se lanzó como modelo

La serie con la que se enganchó el delantero argentino.
play

Esta es la serie que le encanta a Julián Álvarez: está en Netflix

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich ahora tienen nuevos vínculos

Fueron una de las parejas de famosos más queridas pero tras su ruptura ya tendrían nuevos romances: quiéne son

La producción de Netflix se consagró como la mejor de la plataforma según el prestigioso ranking de Entertainment Weekly.
play

Está en Netflix, tiene 10 capítulos recargados de terror y es una de las mejores series de la plataforma

Ariana Grande eligió Flowerbomb de Viktor & Rolf como su aroma predilecto por su combinación floral y potente.

Este es el perfume favorito de Ariana Grande: cuánto sale en Argentina

últimas noticias

Ahora lo único que me importa es que está viva y enojada, así lo prefiero. Ella se iba a morir, dijo Lissa Vera.

Lissa Vera contó como es la pareja de Lourdes Fernández: "Un perverso que destruye todo a su alrededor"

Hace 9 minutos
Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 26 de octubre

Hace 33 minutos
play
Colapinto y su decepción por el rendimiento de su Alpine.

La bronca de Colapinto tras quedar último en la clasificación del Gran Premio de México: "Es un auto muy difícil"

Hace 49 minutos
play

Lourdes Fernández rompió el silencio tras la detención de su pareja: "Nadie nos enseña a amar"

Hace 1 hora
Más de 50.000 personas se congregaron en la plaza de San Agustín de la capital de Valencia.

Una multitud se manifestó en Valencia, a casi un año de las trágicas inundaciones en España

Hace 1 hora