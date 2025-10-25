"Trump apuesta por Milei, ¿y los argentinos?": The New York Times analizó las elecciones y brindó un duro panorama

El periódico envió un equipo a cubrir la campaña del Presidente en Córdoba y reveló las distintas visiones sobre la Argentina, desde el apoyo de Donald Trump hasta el drama de los desempleados.

El diario The New York Times analizó las elecciones 2025 desde el punto de vista del apoyo de los Estados Unidos , y el presidente Donald Trump , por el salvataje financiero, y deslizó una opinión sobre que piensan los argentinos sobre Javier Milei. “Trump apuesta por Milei, ¿y los argentinos?”, se preguntó.

El medio estadounidense envió un equipo especial a la Argentina para seguir al mandatario en su campaña y fueron a su cierre de campaña en Córdoba . “Milei les está pidiendo paciencia a los votantes, prometiendo que su proyecto económico terminará dando sus frutos, sobre todo ahora que Estados Unidos ha ofrecido ayuda ”, detallaron.

El periódico neoyorkino destaca el salvataje financiero que ofreció Trump con un acuerdo de swap o intercambio de divisas por US$20.000 millones con el Banco Central de Argentina , según informó el secretario de Tesoro Nacional, Scott Bessent. Además, que habría inversores privados interesados en ofrecer otros 20.000 más si fuera necesario.

“Pero después de conseguir un paquete tan generoso del país más rico del mundo, ganarse la paciencia de sus votantes parece un obstáculo aún mayor para Milei”, subrayaron.

Entre los testimonios que recogieron los periodistas extranjeros en Nueva Córdoba , destacaron el de Mario Gómez, un hombre de 43 años que fue despedido de una planta química en Río Tercero y que había votado a Milei: “Lo votamos a él, y hoy yo estoy acá afuera, sin trabajo , encima sin plata”, dijo al New York Times.

Entre los reclamos al mandatario argentino, relevaron que prometió “terminar con la casta” y “en cambio, a la clase trabajadora la detonó”.

Portada de The New York Times sobre la campaña de Milei para las elecciones 2025 Redes Sociales

En síntesis, el NYT remarcó que la clase media trabajadora y los jubilados son quienes más sufren las políticas de ajuste de Milei: “Los expertos afirman que la clase media ha sido la más afectada por su programa de austeridad, con fuertes aumentos en las facturas de servicios públicos, las matrículas escolares y los costos de la salud, lo que ha obligado a muchos hogares a reducir sus gastos”.

En cuanto a los jubilados de la ciudad cordobesa de Villa María dice que "la mayoría de los jubilados de la ciudad reciben el equivalente a unos 250 dólares al mes, lo que se sitúa en torno al umbral nacional de pobreza”.

Asistieron a un centro comunitario y analizaron que "la vida nunca les ha sido fácil, pero afirman que Milei ha empeorado las cosas al no aumentar las pensiones cuando los precios de los medicamentos y otros productos se disparaban”.

En el centro de Córdoba los relatos no son tan diferentes: “Estábamos acostumbrados a salir a cenar, ir de vacaciones, ahora llegué a un punto que no tengo un mango directamente”, “está muy difícil la cosa, pero creo y espero que las cosas van a mejorar a futuro”, replicaron.