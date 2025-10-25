Una multitud se manifestó en Valencia, a casi un año de las trágicas inundaciones en España

25 de octubre de 2025 Inicio
A cuatro días del aniversario de la catástrofe de la DANA, donde murieron 229 personas y más de 70 municipios fueron arrasados por el agua, 50.000 manifestantes le rindieron homenaje a las víctimas y pidieron por la renuncia del presidente regional Carlos Mazón, considerado responsable de la pésima gestión de la tragedia.

Más de 50.000 personas se congregaron en la plaza de San Agustín de la capital de Valencia.

Más de 50.000 personas se congregaron en la plaza de San Agustín de la capital de Valencia.

Bajo el lema "El pueblo viene crecido", más de 50.000 personas se congregaron en la plaza de San Agustín, en Valencia para homenajear a las 229 víctimas a cuatro días del primer aniversario de las trágicas inundaciones de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), el desastre natural más letal de la historia de España.

Inundaciones en Valencia: ya son más de 210 los muertos y continúa la búsqueda de sobrevivientes

Se trata de la decimosegunda manifestación, cuatro días antes del primer aniversario de la fatídica jornada, cuando está prevista la celebración de un funeral de Estado en Valencia, donde se reclamó la renuncia del máximo responsable del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, por su "negligente gestión" de la catástrofe.

La marcha, que se congregó en la plaza de San Agustín se trasladó por el centro de Valencia hasta finalizar en las inmediaciones del Palau de la Generalitat, para denunciar que doce meses después no se ha asumido ninguna responsabilidad política.

Nunca en la historia democrática de la Comunidad Valenciana ha habido una sucesión de manifestaciones tan concurridas y con tanta regularidad, como las que organizadas contra la gestión de la Generalitat y en concreto, de Carlos Mazón, en el último año. Hasta ahora, la concurrencia había ido disminuyendo desde las cerca de 130.000 personas que acudieron a la primera protesta del 9 de noviembre a las 15.000 de la séptima y los 5.000, de la última convocatoria.

La administración de Mazón ha sido muy criticada por no enviar alertas por mensaje de texto hasta que las inundaciones ya habían comenzado en algunos lugares el 29 de octubre de 2024. Los mensajes se enviaron más de 12 horas después de que la agencia meteorológica nacional emitiera su nivel de alerta más alto por lluvias torrenciales.

En su convocatoria, los colectivos han señalado que "todavía no se han asumido responsabilidades políticas y la única información que hemos recibido por parte del Gobierno valenciano ha sido mentiras. Durante doce meses solo hemos sabido lo que pasó el 29 de octubre de 2024 a golpe de auto judicial y gracias al trabajo de investigación de la prensa comprometida con la verdad".

"El maltrato a las víctimas es solo la otra cara de la misma moneda. Mazón y su Consell ignoran y rechazan sus peticiones porque no hacerlo es asumir que son responsables. Intenta imponer una normalidad que no existe", añaden.

Las inundaciones afectaron a 78 municipios, principalmente en las afueras del sur de la ciudad de Valencia, y causaron la muerte de 229 personas en la región. El cadáver de una de las víctimas fue encontrado el 21 de octubre, casi un año después del desastre.

Manifestantes exigen la renuncia del presidente regional Carlos Mazón por su gestión en las trágicas inundaciones de octubre de 2024, en Valencia, España, el 25 de octubre de 2025.

El minuto de silencio en Mestalla, en el partido entre Valencia y Villarreal

