Diluvio en el AMBA: cayeron más de 100 milímetros, falleció un hombre, hay anegamientos y zonas sin luz

Durante la madrugada, se registró una precipitación acumulada de 102 milímetros en CABA y el panorama seguirá complejo en provincia de Buenos Aires.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se vio marcado por las intensas lluvias acompañadas de actividad eléctrica y vientos fuertes durante toda la madrugada del sábado. Cerca de 35 mil usuarios se encuentran sin luz y, en la General Paz, falleció un taxista de un infarto.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el panorama iba a ser complejo en el AMBA y en otras nueve provincias. El Observatorio Central de Buenos Aires indica, como datos de las 6, que la humedad permanece por encima de 90% y continuará de esa manera.

#URGENTE | Anegamientos generales en muchos barrios de #CABA y alrededores, con más de 110 mm precipitados de forma oficial. Eviten circular en zonas complicadas, aunque el ritmo de caida de agua ya es mucho menor Mejora pasado el mediodía ! General Paz, creditos al autor pic.twitter.com/mAV7agO1oe

Las dramáticas imágenes de las inundaciones se compartieron en redes sociales, la Avenida General Paz permaneció varias horas inundada, los barrios de CABA más afectados fueron Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Liniers, Villa Santa Rita, Villa Urquiza y Saavedra.

Además, indica que hay 7 kilómetros de visibilidad por las lluvias fuertes y la precipitación de Ciudad de Buenos Aires (CABA) fue de más de 100mm. En Provincia fue de 76mm.

En cuanto a los vientos, provienen del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75km/h. Se espera que la lluvia continúe por la mañana y mediodía y el alivio llegaría pasada la tarde.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, informó que "el único fallecido que tuvimos hoy no fue por la tormenta, sino por descompensación cardíaca", en diálogo con Radio Mitre.

También cerca de 45 mil de usuarios registraron cortes de energía, unos 6 mil de Edenor, y otros 39 mil de Edesur.

Continúa el mal tiempo y las alertas meteorológicas amarillas por lluvias y tormentas para Buenos Aires y otras provincias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de avisos para la jornada del sábado 25 de octubre, donde se espera abundante caída de agua y ráfagas mayores a los 100 kilómetros por hora.

La lluvia no da tregua, desde la madrugada del viernes, las tormentas avanzan por el sector centro hacia el norte de la Argentina. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores, se registran anegamientos generales con más de 110 mm precipitados en las últimas horas.

Según el pronóstico extendido del SMN, las lluvias se mantendrán durante las primeras horas del sábado 25 de octubre hasta la tarde, donde bajará la intensidad, para la noche ya se espera que el mal tiempo se retire de CABA. Las condiciones meteorológicas se mantendrán para la jornada del domingo, con la posibilidad de que salga el sol al mediodía.

El Gobierno de la Ciudad continúa trabajando frente a las lluvias intensas con equipos de emergencia en las zonas más afectadas.

Cayó una enorme cantidad de agua en muy poco tiempo: para todo octubre el promedio de lluvias en la Ciudad es de 122 mm. y durante la madrugada esa cifra fue superada en algunos barrios en menos de 4 horas.Hay acumulados más de 100 mm en el oeste de la Ciudad (Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Liniers, Villa Santa Rita, Villa Urquiza y Saavedra).

Hasta las 7 de la mañana los barrios más afectados fueron Villa Devoto, donde se acumularon 155 mm, y Villa Santa Rita, con 114 mm. Desde anoche y ante el alerta meteorológico, estaban preparados equipos de Defensa Civil, Tránsito, Policía, Bomberos, operarios de Espacio Público, y la Guardia de Auxilio.

Son coordinados desde el Centro Único de Coordinación y Control, que ya atendió más de 200 requerimientos vinculados al temporal en la línea 103. El arroyo Medrano, que desemboca en el Río de la Plata, creció un 142% desde su marca mínima y superó los 5 metros de altura.

Fue la cuenca que más se cargó y está escurriendo en estos momentos. También se mantienen operativos en las autopistas mientras se despejan anegamientos, sobre todo en zonas de la Avenida General Paz. Los pasos bajo nivel Mosconi, Cerati y Spinetta fueron cerrados momentáneamente al paso vehicular hasta que baje el agua. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta naranja por lluvias hasta el mediodía, que sostiene que la Ciudad será afectada por lluvias localmente fuertes y persistentes. Además, hay un alerta amarillo por vientos.