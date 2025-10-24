24 de octubre de 2025 Inicio
Estados Unidos escaló las tensiones con Venezuela y Colombia: Donald Trump envió al Caribe su portaaviones nuclear más moderno

El USS Gerald Ford, con una tripulación de cinco mil marineros, ya está en camino a las costas latinoamericanas. Se sumará a otros ocho buques y varios aviones de combate que se encuentran en la zona.

Por
Estados Unidos ya asesinó a unas 43 personas en sus diez ataques contra embarcaciones cercanas a las costas de Venezuela y Colombia.

El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes que desplegará el portaaviones nuclear más moderno de su flota, el USS Gerald Ford, al mar Caribe, para incrementar su campaña militar contra el narcotráfico en Latinoamérica. De esta manera, se incrementa la tensión en la región, después de que la Casa Blanca atacó, desde comienzos de septiembre, a una decena de embarcaciones cerca de las costas de Venezuela y Colombia.

El portaaviones Gerald Ford se sumará a una flotilla otros ocho buques de guerra, aviones de combate F-35 y más de dos mil militares que se encuentran a pocos kilómetros del espacio marítimo de Venezuela y Colombia, desde el pasado agosto.

El gobierno norteamericano de Donald Trump sostiene que desde Venezuela y Colombia se envían drogas a Estados Unidos y esta es la razón por la que se han iniciado una serie de bombardeos contra lanchas que transportarían estupefacientes prohibidos. Sin embargo, en ninguno de los diez ataques realizados hasta el momento, en los que murieron unas 43 personas, se aportaron pruebas que las cargas de estas embarcaciones correspondían al narcotráfico.

La presencia del Gerald Ford en la zona del Comando Sur norteamericano “reforzará la capacidad estadounidense de detectar, supervisar y desarticular a agentes y acciones ilícitos que pongan en riesgo la seguridad y la prosperidad de la patria estadounidense”, sostuvo el vocero del Pentágono, Sean Parnell, al anunciar el despliegue del portaaviones en una publicación realizada en su cuenta oficial de X.

Hasta el momento, no se precisó la fecha en la que el más moderno portaaviones nuclear estadounidense llegará a las costas latinoamericanas. Lo que sí se sabe es que este buque militar con una tripulación de cinco mil marineros, se encontraba en Europa y ya había atravesado el estrecho de Gibraltar. En junio pasado, el Gerald Ford había sido enviado al mar Mediterráneo en el contexto de la guerra de los once días que protagonizaron Israel e Irán.

El despliegue del portaaviones sucedió horas después de que la Casa Blanca anunciara este viernes un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha que navegaba en el Caribe. Además, Trump le impuso sanciones al presidente colombiano, Gustavo Petro, quien fue incluido a la lista Clinton en la que se designa a las personas vinculadas al narcotráfico. Además del jefe de Estado, también aparecen allí los nombres de su esposa, Verónica Alcocer, su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, y su ministro del Interior, Armando Benedetti.

