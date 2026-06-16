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La Coqueta calentó la previa del Mundial con una propuesta indecente a Enzo Fernández

La influencer le puso picante al estreno del equipo de Lionel Scaloni en el Grupo J ante Argelia y sorprendió con una promesa provocadora dirigida al futbolista: "Enzo, si ganan dejo que...".

La influencer le hizo un guiño al mediocampista.

La influencer le hizo un guiño al mediocampista.

Si algo le faltaba al debut de la Selección Argentina de Lionel Scaloni en la Copa del Mundo 2026 era una previa caliente, y La Coqueta aportó picante con una propuesta indecente al mediocampista Enzo Fernández: "Enzo, si ganan dejo que..." dijo en una entrevista y encendió las redes sociales.

La hermana de Thiago Medina dejó a todos en shock con su partida.
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Con un chupetín en la boca y mirando de forma sensual a la cámara, la influencer de Monte Grande dejó clara su promesa para el primer encuentro de la Selección en el Mundial 2026. "Y si Enzo mete un gol, ¿qué hacés?", le retrucó el conductor, a lo que ella respondió: "Le entrego mi...".

La Coqueta en Elo Podcast

El recorte con la propuesta indecente para el futbolista se hizo viral en redes sociales y se llenó de comentarios de usuarios, entre los que se destacaron aquellos que apuntaron en contra de la creadora de contenido erótico, ya que el jugador está en pareja. Mientras otros, lo tomaron con gracia y la bancaron.

La madre de Enzo Fernández habló con C5N

La mamá del mediocampista aseguró este martes que su hijo está "bien y tranquilo" y que sus nervios "son distintos" en esta Copa del Mundo. Mientras que Raúl, el padre del mediocampista, compartió el consejo que le dio a su hijo: "Que lo disfrute, uno no sabe si en cuatro años va a poder jugar o no".

"Vamos todos con fe", aseguró Marta a El diario de C5N, en diálogo con Daniela Ballester, y precisó: "Hablé hace un ratito, antes de los partidos siempre le mando un mensajito deseándole éxitos y hablamos un ratito".

A su vez, la mujer afirmó que en el Mundial de Qatar 2022 Enzo "entró muy por la ventana" e iban con la idea "solamente de acompañarlo", no pensaron "que iba a terminar como terminó". "Lo veo que está afirmado y los nervios son distintos", señaló la madre del futbolista de 25 años.

Marta Raúl Enzo Fernández
Enzo Fernández con su madre Marta y su padre Raúl.

Enzo Fernández con su madre Marta y su padre Raúl.

Los padres de Enzo compartieron que durante el Mundial de 2022 tenían como cábala usar siempre la misma ropa. Al ser consultados por el temor a Argelia, Raúl deslizó: "Estuve viendo todos los partidos que se jugaron y en un Mundial por algo están todos, te sorprenden".

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