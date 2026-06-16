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Camilota de Gran Hermano se va de Argentina: las fuertes críticas que recibió en redes sociales

Los usuarios destrozaron a la hermana de Thiago Medina por el viaje al exterior, a pesar del consejo de sus médicos en Cuestión de Peso.

La hermana de Thiago Medina dejó a todos en shock con su partida.

La hermana de Thiago Medina dejó a todos en shock con su partida.

Redes sociales / Imagen mejorada don IA

Camila "Camilota" Deniz sorprendió a sus compañeros de Cuestión de Peso al anunciar un viaje al exterior, a pesar de que los médicos le recomendaron que no lo haga. Cuando la noticia trascendió en las redes, fue el blanco de duros comentarios: "¿Cómo que te vas del país?", le preguntaron.

Las participantes de Generación Dorada se cruzaron otra vez y sorprendieron a sus compañeros.
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La hermana de Thiago Medina contó en vivo en el ciclo -enfocado en la salud y el exceso de peso- que planea abandonar la Argentina por un tiempo. Si bien es una de las participantes más reconocidas del medio, los usuarios de redes no tomaron bien su decisión: "Se me viene un viaje, me voy del país", empezó.

La noticia descolocó al conductor Mario Massaccesi, que la interrumpió enseguida con un contundente comentario: "¡Perdón! ¿Cómo que te vas del país?". Después, ella aclaró que se va a Panamá, donde disputará un partido de fútbol amateur con su equipo.

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La tensión en el piso aumentó cuando el preparador físico aclaró: "Igual hay que ver si le damos permiso para que viaje", y enseguida remataron con el detalle de la dieta, que será difícil de mantener en ese país del Caribe: "Hay mucha fritanga en Panamá, y hay mucha fruta tropical".

Los ataques a Camilota en redes

Recientemente, Camilota posteó en su perfil de Instagram sobre su resiliencia: "Me construí entre heridas, golpes de la vida, humillaciones y momentos muy duros. Pasé hambre, frío, violencia y dolor, pero sigo aprendiendo a reconocer que merezco las cosas lindas porque todo lo que soy lo conseguí luchando".

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Estas palabras fueron el centro de ataques en redes donde la acusaron de usar a su hermano, Thiago Medina, para recaudar fondos cuando estaba al borde de la muerte después de su accidente en la moto: "Sinvergüenza, todo lo mangueás, no sabés agarrar una pala", disparó un usuario. "Te afanaste la plata de tu hermano. Las donaciones para Thiago te las robaste vos", escribió otro.

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