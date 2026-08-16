IR A
IR A

"Me sorprendió": Evangelina Anderson reveló el extraño pedido de un famoso en una noche hot

La modelo realizó una confesión íntima en el programa de Andy Kusnetzoff que desató carcajadas en el estudio: “Se lo metió todo en la boca”.

Eva confesó que un famoso dio rienda suelta a su fetiche en un encuentro íntimo. 

Eva confesó que un famoso dio rienda suelta a su fetiche en un encuentro íntimo. 

Instagram @evangelinaanderson

Evangelina Anderson dejó a todos boquiabiertos al revelar una graciosa e insólita anécdota con un famoso en una cita. La modelo confesó en el programa de Andy Kusnetzoff que el fetiche de un hombre la tomó por sorpresa mientras mantenían un encuentro fogoso: "Se lo metió todo en la boca", reveló ante la mirada sorprendida y las carcajadas de los otros invitados.

Vera Spinetta construyó una carrera propia en la actuación y también incursionó en la música y la poesía.
Te puede interesar:

Qué fue de la vida de Vera Spinetta, la hija del histórico Luis Alberto Spinetta

Eva estuvo presente en PH Podemos Hablar (Telefé) y en la ronda de confesiones del programa se animó a revelar una situación íntima que experimentó con un famoso, mundialmente conocido, del cual no dio el nombre porque según ella después "lo van a señalar" por lo que ella confesaría. "Me sorprendió", reveló respecto a su actitud.

En medio de la ronda con Benjamín Vicuña, Santiago Talledo y Lizy Tagliani, Evangelina tiró la bomba y con lujo de detalles “Abrió la boca como un Pac-Man y se fagocitó mi pie. Se lo metió todo en la boca”, disparó en vivo, mientras los invitados se reían y se miraban sorprendidos. “¿La patita completa?”, le preguntó el actor chileno a quien se le despertó la curiosidad como al resto de sus compañeros que intervinieron entre risas y comentarios. “O él tenía la boca muy grande o yo tengo el pie muy chiquito”, respondió la modelo.

Lizy, fiel a su estilo, le aportó una cuota más de humor a la situación y señaló: “Conmigo es como una doble”, dijo en referencia al tamaño de su pie y a la imagen que había planteado la modelo. Y Santiago Talledo no se aguantó y recreó la escena: ee llevó la mano a la boca y, entre risas, lanzó: “Yo te voy a ayudar. ¿Él hizo esto, así? Pero solo eso… no es que chupó”. El gesto arrancó carcajadas y dejó claro que todos estaban tratando de imaginar la insólita situación que la modelo había contado.

No, no. De una. Me sorprendió, la verdad”, aseguró Eva y después agregó que, tras ese primer momento, la secuencia continuó con normalidad: "Después me quedé como... fue ahí, jugó un poquito más y después seguimos, y después estuvo bien”.

Evangelina Anderson entre los invitados de PH

El primer programa de PH: Podemos Hablar fue un éxito en la pantalla de Telefe con la conducción de Andy Kusnetzoff. Este sábado preparó cinco invitados de gran talla para formar parte del ciclo: Santi Talledo (influencer), Evangelina Anderson (modelo), Benjamín Vicuña (actor), Lizy Tagliani (conductora) y Pablo Giralt (relator).

En la previa del reestreno, Andy había opinado sobre el formato: "Siempre hay posibilidad de que vuelva con PH, está bueno. La competencia con Mirtha siempre fue bárbara".

Con un primer programa éxito con Yanina Latorre, Pampita, Martín Cirio, Diego Leuco y La Jaoqui, entre otros, ahora prepara cinco famosos destacados para someterlos a preguntas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Licha y Muri llevan varios años juntos.

La decisión que tomó la esposa de Lisandro Martínez tras los rumores de infidelidad y las dudas por su edad

Sotessel hizo la primera prueba y se emocionó en un video con De Paul.

Tini en París: los detalles del vestido con un diseño exclusivo para el casamiento con De Paul

Kelly McGillis alcanzó la fama internacional gracias a su papel en Top Gun.

Qué fue de la vida de Kelly McGillis, la actriz que causó furor en Top Gun

El músico dejó en claro su firme postura sobre el conflicto bélico.

L-Gante canceló su show en Israel y explicó los motivos con un duro mensaje: "Tengo que cuidar mi imagen"

La periodista se refirió a la carta documento que recibió.

Una figura de Telefe puso en duda su participación en un programa exitoso: "Hay muchas injusticias"

últimas noticias

El presidente Javier Milei.

Javier Milei retoma su actividad pública y encabezará un homenaje a José de San Martín con su Gabinete

Hace 14 minutos
Un tren de cargas embistió un auto con seis ocupantes, todos resultaron ilesos. 

Milagro en Córdoba: un tren arrolló un auto y la única ocupante atrapada salió ilesa

Hace 26 minutos
Vera Spinetta construyó una carrera propia en la actuación y también incursionó en la música y la poesía.

Qué fue de la vida de Vera Spinetta, la hija del histórico Luis Alberto Spinetta

Hace 27 minutos
Mica Viciconte y Fabián Cubero mostraron en redes sociales parte de la renovación de los exteriores de su hogar.

Pileta, solarium y detalles de diseño: así es el jardín de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Hace 28 minutos
Así podes evitar que se te humedezca la sal.

Truco casero: en qué lugar debés guardar la sal para que no se te humedezca

Hace 28 minutos