"Me sorprendió": Evangelina Anderson reveló el extraño pedido de un famoso en una noche hot La modelo realizó una confesión íntima en el programa de Andy Kusnetzoff que desató carcajadas en el estudio: “Se lo metió todo en la boca”. Agregar C5N en









Eva confesó que un famoso dio rienda suelta a su fetiche en un encuentro íntimo. Instagram @evangelinaanderson

Evangelina Anderson dejó a todos boquiabiertos al revelar una graciosa e insólita anécdota con un famoso en una cita. La modelo confesó en el programa de Andy Kusnetzoff que el fetiche de un hombre la tomó por sorpresa mientras mantenían un encuentro fogoso: "Se lo metió todo en la boca", reveló ante la mirada sorprendida y las carcajadas de los otros invitados.

Eva estuvo presente en PH Podemos Hablar (Telefé) y en la ronda de confesiones del programa se animó a revelar una situación íntima que experimentó con un famoso, mundialmente conocido, del cual no dio el nombre porque según ella después "lo van a señalar" por lo que ella confesaría. "Me sorprendió", reveló respecto a su actitud.

En medio de la ronda con Benjamín Vicuña, Santiago Talledo y Lizy Tagliani, Evangelina tiró la bomba y con lujo de detalles “Abrió la boca como un Pac-Man y se fagocitó mi pie. Se lo metió todo en la boca”, disparó en vivo, mientras los invitados se reían y se miraban sorprendidos. “¿La patita completa?”, le preguntó el actor chileno a quien se le despertó la curiosidad como al resto de sus compañeros que intervinieron entre risas y comentarios. “O él tenía la boca muy grande o yo tengo el pie muy chiquito”, respondió la modelo.

Lizy, fiel a su estilo, le aportó una cuota más de humor a la situación y señaló: “Conmigo es como una doble”, dijo en referencia al tamaño de su pie y a la imagen que había planteado la modelo. Y Santiago Talledo no se aguantó y recreó la escena: ee llevó la mano a la boca y, entre risas, lanzó: “Yo te voy a ayudar. ¿Él hizo esto, así? Pero solo eso… no es que chupó”. El gesto arrancó carcajadas y dejó claro que todos estaban tratando de imaginar la insólita situación que la modelo había contado.

“No, no. De una. Me sorprendió, la verdad”, aseguró Eva y después agregó que, tras ese primer momento, la secuencia continuó con normalidad: "Después me quedé como... fue ahí, jugó un poquito más y después seguimos, y después estuvo bien”.