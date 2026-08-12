Trágica muerte: un influencer de 27 años perdió la vida en un accidente automovilístico El accidente de tránsito conmocionó a su comunidad que seguía su contenido en distintas plataformas. Familiares y seguidores organizaron una campaña de recaudación y una vigilia para recordarlo. Agregar C5N en









No llevaba puesto el cinturón de seguridad al momento del choque. Redes sociales

Chandler David Hendry, un famoso influencer especializado en contenido religioso, murió el pasado 7 de agosto en un accidente automovilístico ocurrido en Utah, Estados Unidos, según dieron a conocer medios estadounidenses en las últimas horas. El hecho involucró a tres vehículos y el joven, de 27 años, viajaba de regreso luego de asistir a un congreso relacionado con su fe cuando se produjo el impacto.

Según informó un portavoz del Departamento de Policía de Lehi City al medio The Salt Lake Tribune, Hendry manejaba cuando chocó contra otros dos autos en la intersección entre Timpanogos Highway y Morning Vista Road. El influencer fue trasladado a un hospital cercano, donde finalmente fue declarado muerto.

De acuerdo con lo que informaron distintos medios, entre ellos KSL TV y ABC4 Utah, Hendry se pasó un semáforo en rojo y no llevaba puesto el cinturón de seguridad al momento del choque. Según trascendió, no se registraron otras lesiones como consecuencia del accidente.

Luego de la noticia, se creó una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para apoyar a la familia del creador de contenido, que hasta el momento reunió más de 76.000 de los 80.000 dólares solicitados. "Chandler tocó tantas vidas a través de sus redes, pero más que eso, era un increíble hermano, tío y amigo", señala el texto publicado en la plataforma. AnaLynn Hendry, esposa del influencer, compartió en sus redes sociales la información sobre la campaña y sobre una ceremonia realizada en su memoria, aunque hasta el momento no realizó declaraciones oficiales.

Redes sociales Quién era Chandler David Hendry Chandler David Hendry pertenecía a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y dedicaba buena parte de su actividad en redes sociales a profesar su fe. En YouTube contaba con cerca de 13.000 suscriptores gracias a su podcast Restored Truth, un espacio dedicado al diálogo interreligioso y al análisis de las escrituras sagradas.

Además de su trabajo en YouTube, el influencer publicaba contenido religioso e inspiracional en Instagram, donde reunía más de 48.000 seguidores, y en TikTok, plataforma en la que acumulaba casi 15.000 seguidores. Su perfil como creador de contenido lo había posicionado como una voz reconocida dentro de la comunidad mormona digital. Redes sociales El pastor Jeff McCullough, del canal de YouTube Hello Saints, se refirió a él tras conocerse la noticia de su muerte, describiéndolo como una "voz influyente y prometedora en el espacio de apologética SUD". En homenaje a su memoria, se realizó una vigilia a la luz de las velas en el edificio de la Iglesia SUD en Highland, el lunes 10 de agosto, según se informó en el sitio web oficial de su podcast Restored Truth. El evento reunió a seguidores y allegados que quisieron despedir al creador de contenido luego de su repentino fallecimiento.