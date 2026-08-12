12 de agosto de 2026 Inicio
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El apoyo de la Selección argentina al sentido posteo de Lionel Messi sobre la muerte de su papá

Por primera vez, el capitán argentino publicó una extensa carta para despedirse de Jorge y varios jugadores dejaron sus sentidos comentarios.

Por
Thiago Almada

Thiago Almada, Leandro Paredes, Ángel Di María y Licha Martínez son algunos que le dejaron su mensaje a Messi.

X: Selección

La emotiva carta que Lionel Messi le dedicó a su papá, Jorge, a cuatro días de su muerte, generó la reacción y el apoyo de varios jugadores y exfutbolistas de la Selección. El capitán argentino compartió un sentido mensaje donde expresó el dolor que atraviesa por su pérdida.

Cristiano Ronaldo le mostró su apoyo a Messi tras la muerte de su padre.
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“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más”, fueron las primeras palabras que pronunció el argentino para despedir al hombre que falleció el pasado 8 de agosto.

Tras ello se animó a detallar lo que vivió Jorge: “Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”. También contó: “Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar”.

A esas duras palabras, a corazón abierto, muchos usuarios no se privaron de dejar su cariño al capitán del Inter Miami, entre ellos, compañeros de la Albiceleste como Ángel Di María, Leandro Paredes, Thiago Almada, Cristian “Cuti” Romero, Paulo Dybala, Enzo Fernández, Javier "Pupi" Zanetti y Exequiel Palacios, prefirieron elegís los emoticones de los corazones junto al de las manos juntas.

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“Te quiero”, agregó Sergio “Kun” Agüero acompañado de un corazón rojo, mientras que el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, también dejó sus sentidas palabras: “Te quiero con el alma, siempre, pero siempre con vos”.

Por su parte, Lisandro Martínez optó por la opción de republicar el posteo en sus historias de Instagram y acompañar el mensaje con los emojis de las manos juntas y una carita triste.

Cristiano Ronaldo se solidarizó con Lionel Messi tras la muerte de su padre

Entre los miles de mensajes de aliento que recibió Lionel Messi en la carta que le dedicó a su papá, se destacó la muestra de apoyo de Cristiano Ronaldo, con quien mantuvo una histórica rivalidad deportiva en el campo de juego.

"Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza", escribió el delantero portugués en la publicación donde el capitán argentino expresó el profundo dolor por la pérdida de su padre.

En el texto, el rosarino dejó entrever la incertidumbre sobre su continuidad en el fútbol profesional y relató lo difícil que fue afrontar la reciente Copa del Mundo 2026 mientras su padre atravesaba la enfermedad.

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