Así están los hijos de Ricky Martin: Matteo y Valentino cumplieron 18 años y hubo presentación oficial de sus novias Los mellizos del cantante puertorriqueño ya son mayores de edad y dan sus primeros pasos en las redes, el arte y el amor. El cantante compartió un mensaje conmovedor por esta nueva etapa: "Los amo". Agregar C5N en









E intérprete de Livin' la vida loca les dedicó un emotivo mensaje en sus redes. Redes sociales

Los hijos gemelos de Ricky Martin, Matteo y Valentino, nacieron en 2008 y acaban de cumplir 18 años. Si bien tienen personalidades definidas y opuestas, se inclinan por las redes, el arte y ya presentaron oficialmente sus novias.

“Mi nombre es Valentino Martin, no Ricky Martin. Por favor no me comparen con mi padre”, aseguró "Tino" en sus redes que dejó en claro que tiene la intención de tener su propia carrera profesional. A pesar de ser mellizos, los jóvenes eligieron perfiles públicos muy diferentes.

Redes sociales Tino nació el 6 de agosto de 2008, y es el más extrovertido de los dos, con más de 350 mil seguidores en Instagram y TikTok se presenta como crador de contendio y bailarín. En sus contenidos comparte rutinas de baile y hasta su pasión por el animé y los videojuegos.

Por el contrario, Matteo tiene un perfil mucho más bajo, y no se expone en las redes sociales. Con sólo 2000 seguidores se dedica a la música y el arte y tiene un extraordinario parecido a su padre. Para celebrar este momento, el cantante de Livin’ la vida loca dejó una frase emotiva por este momento: "Toda la semana celebrando el cumpleaños 18 de los dueños de mi vida. Los amo, hijos".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ricky Martin (@ricky_martin) Cómo fue la presentación oficial de las novias Los hijos gemelos de Ricky Martin, Tino y Matteo, cumpliaron la mayoría de edad y fue el momento en que presetntaron oficialmente sus novias: el primero blanqueó su romance con Daniela Sofía con la frase "Mi nena" y una foto jutnos el pasado Día de San Valentín. Por su parte, Matteo publicó una foto con Sophía