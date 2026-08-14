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Así están los hijos de Ricky Martin: Matteo y Valentino cumplieron 18 años y hubo presentación oficial de sus novias

Los mellizos del cantante puertorriqueño ya son mayores de edad y dan sus primeros pasos en las redes, el arte y el amor. El cantante compartió un mensaje conmovedor por esta nueva etapa: "Los amo".

E intérprete de Livin la vida loca les dedicó un emotivo mensaje en sus redes.

E intérprete de Livin' la vida loca les dedicó un emotivo mensaje en sus redes.

Redes sociales

Los hijos gemelos de Ricky Martin, Matteo y Valentino, nacieron en 2008 y acaban de cumplir 18 años. Si bien tienen personalidades definidas y opuestas, se inclinan por las redes, el arte y ya presentaron oficialmente sus novias.

El piloto habría vuelto a relacionarse con la actriz y cantante.
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“Mi nombre es Valentino Martin, no Ricky Martin. Por favor no me comparen con mi padre”, aseguró "Tino" en sus redes que dejó en claro que tiene la intención de tener su propia carrera profesional. A pesar de ser mellizos, los jóvenes eligieron perfiles públicos muy diferentes.

Tino nació el 6 de agosto de 2008, y es el más extrovertido de los dos, con más de 350 mil seguidores en Instagram y TikTok se presenta como crador de contendio y bailarín. En sus contenidos comparte rutinas de baile y hasta su pasión por el animé y los videojuegos.

Por el contrario, Matteo tiene un perfil mucho más bajo, y no se expone en las redes sociales. Con sólo 2000 seguidores se dedica a la música y el arte y tiene un extraordinario parecido a su padre. Para celebrar este momento, el cantante de Livin’ la vida loca dejó una frase emotiva por este momento: "Toda la semana celebrando el cumpleaños 18 de los dueños de mi vida. Los amo, hijos".

Cómo fue la presentación oficial de las novias

Los hijos gemelos de Ricky Martin, Tino y Matteo, cumpliaron la mayoría de edad y fue el momento en que presetntaron oficialmente sus novias: el primero blanqueó su romance con Daniela Sofía con la frase "Mi nena" y una foto jutnos el pasado Día de San Valentín. Por su parte, Matteo publicó una foto con Sophía

El artista tiene en total cuatro hijos: los gemelos Matteo y Valentino (nacidos en 2008), Lucía (nacida en 2018) y Renn (nacido en 2019). Los mellizos nacieron el 6 de agosto mediante gestación subrogada. Lucía nació a finales de diciembre de 2018, siendo la primera hija en común con su exmarido Jwan Yosef. Renn vino al mundo en octubre de 2019, también fruto de su matrimonio con Jwan Yosef.

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