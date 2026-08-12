Confirmado: estuvieron dos años y medio juntos, son muy famosos y acaban de anunciar su separación

Se conoció una decisión inesperada de una pareja reconocida en redes sociales. Una frase enigmática y un gesto que sorprendió a todos.

Una pareja, que se hizo conocida en redes sociales, comunicó un final abrupto.

Los influencers Juli Savioli y Alex Pelao confirmaron su separación después de dos años y medio de relación. La noticia fue comunicada por la creadora de contenido durante una entrevista en un canal de streaming, donde sorprendió al público al quitarse un anillo y cantar “Nada es para siempre” .

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La influencer evitó revelar los motivos de la ruptura y fue contundente: “Ahora la gente se tiene que encargar de averiguar el porqué. No lo voy a decir yo” . De esta manera, dejó abierta la incógnita sobre qué ocurrió entre ambos.

En diálogo con Vorterix, Savioli aclaró que la separación fue reciente y que mantienen una buena relación. “Terminamos re contra en buenos términos. Aparte hay campañas que tenemos que seguir haciendo juntos” , explicó sobre los compromisos profesionales que todavía comparten.

La noticia generó una fuerte repercusión entre sus seguidores, especialmente porque la pareja había mostrado públicamente distintos momentos de su relación y continuaban trabajando juntos en proyectos vinculados con redes sociales, entretenimiento y publicidad.

Después de confirmar la ruptura, Juli Savioli realizó un fuerte descargo en sus redes sociales y reconoció que atraviesa un momento emocional complicado. “Me voy a retirar un poco de las entrevistas. Últimamente no sé ni cómo me llamo” , expresó.

La creadora de contenido definió su estado actual como un “duelo amoroso” y pidió comprensión a sus seguidores: “Ahora mismo estoy atravesando un duelo amoroso”. Sus palabras reflejaron el impacto que tuvo la separación en su vida personal.

En otro tramo de su mensaje, Savioli fue todavía más directa: “Tengo el dolor de la existencia a flor de piel y no puedo disimular fácil”. La influencer explicó que le cuesta ocultar sus emociones mientras continúa cumpliendo con sus compromisos laborales.

La historia de Instagram de Juli Salvioli. Instagram @julisalvioli

Finalmente, cerró con una frase que resumió su situación: “Así que perdonen y gracias”. Mientras Savioli habló públicamente sobre su dolor, Alex Pelao no realizó declaraciones públicas sobre los motivos de la separación, por lo que cualquier versión adicional sobre las causas de la ruptura continúa sin confirmación oficial.