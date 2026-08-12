IR A
IR A

Confirmado: estuvieron dos años y medio juntos, son muy famosos y acaban de anunciar su separación

Se conoció una decisión inesperada de una pareja reconocida en redes sociales. Una frase enigmática y un gesto que sorprendió a todos.

Una pareja

Una pareja, que se hizo conocida en redes sociales, comunicó un final abrupto.

Magnific - Freepik

Los influencers Juli Savioli y Alex Pelao confirmaron su separación después de dos años y medio de relación. La noticia fue comunicada por la creadora de contenido durante una entrevista en un canal de streaming, donde sorprendió al público al quitarse un anillo y cantar “Nada es para siempre”.

No llevaba puesto el cinturón de seguridad al momento del choque.
Te puede interesar:

Trágica muerte: un influencer de 27 años perdió la vida en un accidente automovilístico

La influencer evitó revelar los motivos de la ruptura y fue contundente: “Ahora la gente se tiene que encargar de averiguar el porqué. No lo voy a decir yo”. De esta manera, dejó abierta la incógnita sobre qué ocurrió entre ambos.

En diálogo con Vorterix, Savioli aclaró que la separación fue reciente y que mantienen una buena relación. “Terminamos re contra en buenos términos. Aparte hay campañas que tenemos que seguir haciendo juntos”, explicó sobre los compromisos profesionales que todavía comparten.

Juli Salvioli y Alex Pelao.

Juli Salvioli y Alex Pelao.

La noticia generó una fuerte repercusión entre sus seguidores, especialmente porque la pareja había mostrado públicamente distintos momentos de su relación y continuaban trabajando juntos en proyectos vinculados con redes sociales, entretenimiento y publicidad.

Qué dijo Juli Savioli tras su separación con Alex Pelao

Después de confirmar la ruptura, Juli Savioli realizó un fuerte descargo en sus redes sociales y reconoció que atraviesa un momento emocional complicado. “Me voy a retirar un poco de las entrevistas. Últimamente no sé ni cómo me llamo”, expresó.

La creadora de contenido definió su estado actual como un “duelo amoroso” y pidió comprensión a sus seguidores: “Ahora mismo estoy atravesando un duelo amoroso”. Sus palabras reflejaron el impacto que tuvo la separación en su vida personal.

En otro tramo de su mensaje, Savioli fue todavía más directa: “Tengo el dolor de la existencia a flor de piel y no puedo disimular fácil”. La influencer explicó que le cuesta ocultar sus emociones mientras continúa cumpliendo con sus compromisos laborales.

La historia de Instagram de Juli Salvioli.

La historia de Instagram de Juli Salvioli.

Finalmente, cerró con una frase que resumió su situación: “Así que perdonen y gracias”. Mientras Savioli habló públicamente sobre su dolor, Alex Pelao no realizó declaraciones públicas sobre los motivos de la separación, por lo que cualquier versión adicional sobre las causas de la ruptura continúa sin confirmación oficial.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Thiago Almada, Leandro Paredes, Ángel Di María y Licha Martínez son algunos que le dejaron su mensaje a Messi.

El apoyo de la Selección al sentido posteo de Messi sobre la muerte de su papá

play

A corazón abierto: las palabras de Leo a la gente tras el fallecimiento de su papá

El canal oficial del exlíder de Soda Stereo lanzó una transmisión especial de 24 horas. 

El conmovedor homenaje a Gustavo Cerati en el día que hubiera cumplido años: "Qué difícil el camino sin vos"

María Becerra se celebró el regreso de Historias del Corazón a la pantalla chica. 

Un crossover inesperado: María Becerra y Virginia Lago intercambiaron saludos en redes sociales

Una influencer murió en plena transmisión.

Conmoción mundial: murió una influencer de 26 años durante una transmisión en TikTok

Luciano Rodríguez y Antonella Cavlaglia hicieron pública su relación a finales de julio de este año.

Fútbol brasileño: su novia lo negó un beso ante las cámaras y el momento se volvió viral

últimas noticias

Una de las figuras del canal comunicó una inesperada decisión que involucra a su pareja.

Dejó TN tras 17 años y después del escándalo tomó una decisión fuerte con su mujer

Hace 10 minutos
Sotessel hizo la primera prueba y se emocionó en un video con De Paul.

Tini en París: los detalles del vestido con un diseño exclusivo para el casamiento con De Paul

Hace 17 minutos
Trabajadores del Garrahan anunciaron un paro y movilización contra el ajuste en salud

Trabajadores del Garrahan anunciaron un paro y movilización contra el ajuste en salud

Hace 19 minutos
El papa León XIV se refirió al terremoto en Colombia.

El papa León XIV donó €100.000 a Colombia tras el terremoto para asistir a los damnificados

Hace 19 minutos
La relación que detonó la familia Stoessel.

Se supo por qué Tini Stoessel no habría invitado a sus padres a su boda

Hace 35 minutos