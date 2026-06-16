Amenazas a Gastón Trezeguet por Gran Hermano: la Policía le dio un botón antipánico

El fanatismo por Gran Hermano, en Telefe, llegó a un límite increíble cuando los seguidores del reality amenazaron a Gastón Trezequet: "Tiritos y descuartizamiento total", fue parte del mensaje.
El productor fue amenazado de muerte en redes sociales y la Policía intervino ante la recepción de mensajes de alto voltaje, como "tiritos y descuartizamiento total".
El fanatismo por Gran Hermano, en Telefe, llegó a un límite increíble cuando los seguidores del reality amenazaron a Gastón Trezequet: "Tiritos y descuartizamiento total", fue parte del mensaje.
“Yo entiendo todo de Gran Hermano, pero hay mensajes que no voy a dejar pasar y este es uno de ellos. La denuncia está hecha y espero que lo agarren y responda ante la Justicia”, escribió el productor en redes.
Junto a su mensaje puso una foto de la denuncia formal por amenazas de muerte, supuestamente de los seguidores del juego de Telefe."Te vamos a hacer mier... mañana a tiros pedazo de pu... Ahí vas a saber estudiar en el infierno (...) tiritos y descuartización total”.
Según detalla la documentación presentada ante la Policía de la Ciudad, la causa ya se encuentra en curso judicial y, por el nivel de riesgo que representan las frases de o los agresores, se solicitó el otorgamiento urgente de un botón de pánico para garantizar la protección física del mediático.
El productor de GH es un analista indiscutido del ciclo, lo que lo lleva a opinar del día a día de la casa, con lo cual sus opiniones del afuera tiene peso en el público: En diálogo con TN remarcó: "¿Cómo sabés si no es un fan de estos que están re locos y se te aparece en algún lugar? Me genera mucho miedo. Es muy terrible. Me parece fuertísimo mandar algo así”.
La publiación no tardó en hacerse viral y logró el repudio generalizado por parte de los usuarios, y exparticipantes y figuras del medio. Todos manifestaron su solidaridad y pidieron también un castigo contra los haters que esconden delitos penales detrás del anonimato.
Tras la denucnia pública de Gastón Trezeguet sobre las amenazas de muerte por su trabajo en Gran Hermano, Yanina Latorre salió a apoyarlo públicamente en redes y se subió al mensaje que dejó el productor del ciclo de Telefe en X: "La gente esta loca. Y los fans cansan", remarcó la mediática.