"Un equipo como cualquier otro": la chicana de Argelia antes del partido contra Argentina Uno de los defensores aseguró que no van a "tener miedo" solo por tratarse de la Selección argentina, pero el DT suavizó las declaraciones y remarcó el "respeto" por los campeones del mundo. "Somos ambiciosos, pero también realistas", concluyó. Por Agregar C5N en









El plantel de Argelia para el Mundial 2026.

En la previa del debut en el Mundial 2026 ante la Selección argentina, vigente campeona, el defensor de Argelia Rafik Belghali chicaneó a la Albiceleste y la definió como "un equipo como cualquier otro", aunque el DT Vladimir Petkovic le bajó el tono a las declaraciones y reconoció: "Respetamos muchísimo a Argentina".

"Es un equipo como cualquier otro y tenemos que prepararlo como un equipo como cualquier otro", aseguró Belghali al medio argelino DzFoot y prometió: "Vamos a hacer todo lo posible para ganar. No es por Argentina que debamos tener miedo. Tenemos todas las habilidades para ganar el partido".

Rafik Belghali Argelia Rafik Belghali, defensor de Argelia. De acuerdo al jugador de Argelia, el primer rival de la Copa del Mundo 2026 de Argentina se encuentra en un buen momento: "Nos hemos preparado bien, el ambiente es realmente bueno, el grupo lo está haciendo bien, estamos entrenando duro y vamos a hacerlo bien".

Por su parte, el técnico bosnio reconoció la jerarquía de la Albiceleste en su última conferencia de prensa, pero aseguró que Argelia no llegó al Mundial para ser espectador. "Hemos venido para ser competitivos, no para hacer de figurantes", apuntó Petkovic.

DT Argelia Vladimir Petkovic, DT de Argelia "Respetamos muchísimo a Argentina. Es uno de los grandes favoritos y el campeón del mundo vigente", reconoció el DT argelino y agregó: "Somos ambiciosos, pero también realistas. Sabemos que podemos competir contra grandes equipos y que, cuando cada jugador da lo mejor de sí, tenemos opciones de obtener buenos resultados".