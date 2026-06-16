"Un equipo como cualquier otro": la chicana de Argelia antes del partido contra Argentina

En la previa del debut en el Mundial 2026 ante la Selección argentina, vigente campeona, el defensor de Argelia Rafik Belghali chicaneó a la Albiceleste y la definió como "un equipo como cualquier otro", aunque el DT Vladimir Petkovic le bajó el tono a las declaraciones y reconoció: "Respetamos muchísimo a Argentina".
"Es un equipo como cualquier otro y tenemos que prepararlo como un equipo como cualquier otro", aseguró Belghali al medio argelino DzFoot y prometió: "Vamos a hacer todo lo posible para ganar. No es por Argentina que debamos tener miedo. Tenemos todas las habilidades para ganar el partido".
Rafik Belghali Argelia
Rafik Belghali, defensor de Argelia.
De acuerdo al jugador de Argelia, el primer rival de la Copa del Mundo 2026 de Argentina se encuentra en un buen momento: "Nos hemos preparado bien, el ambiente es realmente bueno, el grupo lo está haciendo bien, estamos entrenando duro y vamos a hacerlo bien".
Por su parte, el técnico bosnio reconoció la jerarquía de la Albiceleste en su última conferencia de prensa, pero aseguró que Argelia no llegó al Mundial para ser espectador. "Hemos venido para ser competitivos, no para hacer de figurantes", apuntó Petkovic.
DT Argelia
Vladimir Petkovic, DT de Argelia
"Respetamos muchísimo a Argentina. Es uno de los grandes favoritos y el campeón del mundo vigente", reconoció el DT argelino y agregó: "Somos ambiciosos, pero también realistas. Sabemos que podemos competir contra grandes equipos y que, cuando cada jugador da lo mejor de sí, tenemos opciones de obtener buenos resultados".
Cómo planea Argelia enfrentar a Lionel Messi
Al ser consultado por estrategias para neutralizar al capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, Petkovic sostuvo que Argelia debe "afrontar un partido a la vez, una sesión de entrenamiento a la vez" y estar "preparados física y mentalmente".
"Lo importante es sacar el máximo provecho de cada momento", señaló el técnico y agregó: "Tenemos que anticipar lo que puede ocurrir en el partido y actuar de manera proactiva, no solamente reaccionar ante las circunstancias".
Argelia Mundial 2026
El plantel de Argelia para el Mundial 2026.