Impacto: murió una famosa influencer de contenido paranormal a los 24 años tras romper una estatua maldita La trágica partida de una creadora de contenidos generó conmoción en las redes sociales y reavivó el debate sobre los desafíos extremos en internet. Agregar C5N en









Una famosa creadora de contenido falleció a sus 24 años.

El mundo de las plataformas digitales se encuentra conmocionado tras confirmarse el trágico fallecimiento de la creadora de contenido Jiang Xiaorou a sus 24 años. La joven perdió la vida a raíz de un fatal accidente, pero lo que desató una ola de escalofriantes especulaciones entre sus seguidores fue un viejo episodio en el que desafió creencias populares al destruir una figura religiosa de la Diosa de la Misericordia. La noticia generó un intenso debate en el entorno virtual sobre los límites de las provocaciones en la red.

La controversia se avivó cuando los internautas volvieron viral un fragmento grabado un año atrás, donde se observa a la creadora de videos rompiendo la representación de Guanyin, una venerada entidad del budismo. En aquella oportunidad, la joven llevó adelante la acción como un desafío para poner a prueba lo paranormal y desestimar las supersticiones locales, llegando a declarar públicamente ante su audiencia que la idea de una retribución cósmica o castigo divino era totalmente falsa.

A partir del trágico desenlace, miles de usuarios en las redes sociales comenzaron a vincular el fatal desenlace que sufrió con el episodio en el que se burló de las tradiciones espirituales y aseguró que "el karma no existía". La trágica coincidencia temporal entre su provocación a la figura budista y el trágico suceso reabrió la discusión en torno a la leyenda urbana sobre las maldiciones y las consecuencias de manipular elementos considerados sagrados para generar interacción digital.

Quién era Jiang Xiaorou Jiang Xiaorou era una reconocida figura de las redes sociales que construyó una comunidad de aproximadamente 1,3 millones de seguidores en la plataforma Douyin. Su propuesta audiovisual estaba centrada en las recorridas por edificaciones abandonadas y la búsqueda de fenómenos paranormales, un estilo de videos que la posicionó como una referencia habitual dentro del ecosistema digital vinculado a los misterios, las atracciones macabras y los mitos populares.

A mediados de agosto de 2025, la joven quedó envuelta en una fuerte polémica al subir un material donde destrozaba intencionalmente la representación de Guanyin. Según justificó en aquel momento ante su audiencia, la acción buscaba ser un experimento práctico para comprobar de primera mano si existían represalias reales por agraviar a un símbolo religioso, lo que provocó un inmediato repudio entre sus seguidores más tradicionalistas.

Esa costumbre de poner a prueba lo sobrenatural y cruzar los límites del respeto espiritual terminó marcando la identidad de su espacio en internet. La trágica noticia de su fallecimiento no solo sacudió a su público habitual, sino que reavivó el debate sobre los peligros a los que se exponía en sus recorridas urbanas y el impacto del contenido extremo que realizaba para cautivar la atención de sus fanáticos.