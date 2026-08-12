12 de agosto de 2026 Inicio
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A corazón abierto: las palabras de Lionel Messi a la gente tras la muerte de su papá

El capitán de la Selección argentina se pronunció por primera vez sobre el duro momento que atravesó tras el deceso de su padre.

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Jorge Messi murió el pasado 8 de agosto a los 68 años.

Lionel Messi se expresó por primera vez a cuatro días de la muerte de su padre, Jorge. El capitán de la Selección argentina, envió un profundo y sentido mensaje a la gente por el acompañamiento: “Quiero agradecer de corazón todo el cariño”.

Cristiano Ronaldo le mostró su apoyo a Messi tras la muerte de su padre.
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El futbolista nunca se había pronunciado respecto de la enfermedad sobre el hombre de 68 años que falleció el pasado 8 de agosto, aún cuando trascendió la noticia de la dura enfermedad que estaba atravesando.

Sin embargo, ahora una vez arribado a Miami luego de haberlo despedido en Rosario, el astro argentino no solo le dedicó unas profundas palabras a su padre, como nunca antes lo hizo públicamente, pero también se tomó el tiempo para expresarse exclusivamente a los fanáticos que le enviaron sus condolencias y fuerzas.

“Quiero agradecer de corazón todo el cariño, el respeto y la enorme consideración que tuvieron conmigo y con mi familia en este momento tan doloroso por la partida de mi papá”, comenzó el escrito publicado en las historias de Instagram. Al mismo tiempo, agradeció por “acompañarnos, cada mensaje, cada gesto y, sobre todo, por respetar nuestro dolor y nuestra intimidad”, agregó en escrito de letras blancas y fondo negro.

El sentido mensaje de Messi tras la muerte de su padre: “Tengo dudas de que vaya a seguir jugando mucho tiempo más”

Lionel Messi despidió este miércoles a su papá, Jorge Messi, con una extensa y emotiva carta publicada en sus redes sociales. A cuatro días de su muerte, el futbolista recordó distintos momentos de su vida junto a él y reveló el impacto que tuvo su ausencia durante el último Mundial.

En uno de los pasajes más fuertes del mensaje, el capitán de la Selección argentina puso en duda su continuidad en el fútbol. “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, escribió.

El jugador contó que su padre lo acompañó desde sus primeros pasos en el deporte y lamentó que haya muerto cuando, según consideraba, faltaba poco para terminar de compartir su carrera. “Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”, expresó.

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