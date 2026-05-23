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¿Christian Petersen tuvo un brote psicótico? Su hermano aclaró el motivo de la internación

Roberto Petersen habló del estado de salud del chef, los rumores sobre las alucinaciones y llevó tranquilidad al público de TV.

Los hermanos Petersen son reconocidos por sus shows de cocina en TV.

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La salud de Christian Petersen volvió a ser noticia tras los rumores de que habría sufrido un brote psicótico con alucinaciones, meses después de su descompensación en el volcán Lanín, en medio del ascenso a la montaña. Ahora, su hermano buscó aclarar el estado de salud del chef y llevar tranquilidad al público.

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Roberto Petersen salió al cruce de las versiones y desmintió que se trate de un tema de salud mental: "Todo lo que se tiró ayer, que entró por un brote psicótico, no es cierto". Por su parte, el Hospital Alemán emitió el primer parte oficial detallando que se encuentra "clínicamente estable".

La noticia surgió en LAM, cuando comunicaron que el chef, reconocido por sus trabajos en El Gourmet y como jurado de El Gran Premio de la Cocina, había sido ingresado de urgencia en un sanatorio, y además lo habían alojado en un sector para pacientes psiquiátricos.

Petersen, cocinero y socio de su hermano, aseguró que la internación estaba programada y se relaciona con un estricto control de rutina por su condición cardíaca: "La internación fue para regular toda la medicación por su condición cardíaca, como estaba pautado con los médicos".

El fundador de Los Petersen cocineros remarcó que su hermano no sufrió ninguna recaída grave: "Hace cuatro meses que está bien. Va mejorando de a poco su estado de salud".

Estas declaraciones coinciden en todo con lo que refirió el hijo de Christian Petersen, Hans, a los medios sobre una serie de estudios programados para el seguimiento riguroso de su cuadro como paciente cardíaco.

Quién es y qué le pasó a Christian Peteren en el volcán Lanín

Christian Petersen es un reconocido chef y empresario gastronómico, famoso por su participación como jurado en El Gran Premio de la Cocina. A finales de 2025 y principios de 2026, enfrentó serios problemas de salud tras una descompensación en el volcán Lanín, sufriendo falla multiorgánica, neumonía y ataques de pánico. Pasó semanas en terapia intensiva con pronóstico reservado y finalmente fue dado de alta, con un seguimiento estricto por su condición de paciente cardíaco.

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