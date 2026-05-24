Emiliano Pinsón preocupó a todos en medio del tratamiento contra el Parkinson: "Solo un susto" El periodista había publicado una foto con un hematoma en el ojo que generó gran alarma entre sus seguidores. Ahora, publicó un video para llevar tranquilidad y contar cómo está hoy en día. Agregar C5N en









Emiliano Pinsón está en España para un tratamiento experimental contra el Parkinson

El periodista deportivo, Emiliano Pinsón, generó preocupación en las últimas horas luego de haber publicado una foto con el ojo golpeado por un accidente doméstico, pero ahora salió a hablar para llevar un poco de tranquilidad. “Solo un susto”, aseguró en sus redes sociales.

El comunicador viajó a España para comenzar un tratamiento contra el Parkinson, enfermedad que le fue detectada en febrero de 2021, y en a mitad de este año comenzará la segunda fase, sin embargo, tuvo una caída que le produjo un corte profundo en el ojo, lo que derivó en una internación y le tuvieron que poner algunos puntos.

Después de generar preocupación, publicó en sus redes sociales un video dando detalles de lo sucedido y cómo se encuentra en este momento. “Pequé de tonto. Porque, en realidad, me caí. Y subí la foto para evitar, quizás, mostrar otra cosa y que me preguntarán: 'Che, ¿Qué te pasó?’”, comenzó su descargo en su Instagram.

En esa línea, explicó que las caídas son repetidas durante el tratamiento: “Tengo hipotensión, es decir, presión baja. No me puedo marear, no puedo cambiar de estado, de estar tranquilo a estar moviéndome. Eso es algo que ya sé porque me ha pasado antes, en otras oportunidades. Pero esta vez me di cuenta de que necesitaba ir a la clínica para que me cambien el método de medicación”.

Cuando llegó, hacía calor, y al levantarse rápido, no esperó el tiempo correspondiente para continuar caminando y se produjo el accidente: “Cuando estoy llegando a la esquina donde iba a doblar en un pasillo, era largo, me la vi venir y dije: ‘Bueno, si me agarro, a veces me agarro de algún lugar, cuando me pasa, cierro los ojos con calma y se me pasa’. Bueno, acá no se me pasó. Me caí. Seguramente hice mucho ruido, porque si me corté, esto quiere decir que me golpeé, me golpeé un montón”.

“Me dieron tres puntos. Cuando entré a la clínica, habré estado dormido, al menos 5 segundos, y cuando me desperté vi que me estaban llevando en una camilla y la gente se acercaba”, especificó, quitándole dramatismo. Por último, aseguró no estar de la mejor manera, “no estoy un diez para nada, pero no estoy así, no es grave”. “Si fuera grave, les digo: ‘Soy grave. Miren, me pasa esto y esto’”, concluyó. Embed - Emiliano Pinsón on Instagram: "Solo un susto" View this post on Instagram La imagen que generó preocupación por Emiliano Pinsón El susto que se llevaron todos por el estado de salud de Emiliano Pinsón comenzó cuando el propio periodista publicó una foto donde se lo veía con el ojo hinchado. Acompañado a eso escribió: “Me bajó la presión y me caí. Me cosieron y a pesar de los temores, acá me ves”. De igual modo, se mostró positivo como siempre: “ “Un amigo me dijo: ‘Caerse está permitido, levantarse es obligatorio’”. pinson ins