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"No hay cuadro de estrés": el hijo de Christian Petersen dio detalles sobre su salud

Hans Petersen salió al cruce de las versiones sobre la salud de su padre, quien volvió a ser internado esta semana tras el episodio en el volcán Lanín donde se descompensó y quedó al borde de la muerte.

Hans Petersen cruzó a los medios por las versiones sobre la salud de su padre.

Hans Petersen cruzó a los medios por las versiones sobre la salud de su padre.

Imagen mejorada con la IA/Redes sociales

La reciente internación de Christian Petersen por un problema de salud generó inquietud en el ambiente gastronómico y televisivo, ya que había sido dado de alta hace apenas cuatro meses tras su descompensación durante un ascenso al volcán Lanín, en diciembre pasado. Hans Petersen, su hijo, aclaró que "no hay cuadro de estrés".

El canciller aseguró que Argentina tiene  la capacidad sanitaria, técnica y política para proteger la salud de su población.
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Ante la ola de rumores sobre un desvarío y alucinaciones que habría sufrido el cocinero, el joven decidió hablar públicamente para llevar tranquilidad sobre el estado del mediático, y fue contundente: "No hay ningún cuadro de estrés".

Hans detalló a Teleshow, en El Trece, que su padre se encuentra bajo "un seguimiento de observación terapéutica integral" vinculado a los controles de rutina, luego del incidente cardíaco que lo dejó en terapia intensiva y al borde de la muerte.

El descargo del hijo de Christian Petersen

Hans Petersen salió a despejar cualquier rumor sobre el agravamiento de la salud del chef: "Está bien, son chequeos correspondientes, sobre todo del corazón, luego de su incidente y su adaptación del mismo". Además, acusó a los medios y las redes por generar alarma sin razón. "Lamentamos la difamación y falsa información. Corren de eje la situación, pasando por alto que están hablando de la salud de una persona y su familia", subrayó sobre los trascendidos.

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