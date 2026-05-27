La salida de Telefe que golpea hasta las lágrimas a Rodolfo Barili: "Te vamos a extrañar" El conductor estrella del noticiero le dio el adiós al aire a un histórico e indispensable integrante del canal tras décadas de trabajo compartido. Agregar C5N en









Barili despidió a un compañero de trabajo

Rodolfo Barili es uno de los rostros más populares de los noticieros locales, con una extensa trayectoria al frente de Telefe Noticias. Al cierre de una de las últimas transmisiones del programa, el periodista le dio una despedida muy afectiva a un empleado que dejó el canal. Se trata de Dolina, el mítico operador de cámara del ciclo, fue el encargado de registrar su imagen a lo largo de 25 años.

Barili Telefe Redes sociales

Para despedirlo, Barili dijo: "No lo hago nunca señor director, está el yimi enfocando para este lado. Hoy, porque somos muchos y una familia, hoy se va uno de los que me enfoca a mí desde hace 24 años. Perdón direc, ¡te queremos y te vamos a extrañar! Doli, crack. Todo una vida, todo una vida. Y a ver, enfocame por última vez".

El conductor también remarcó que tiene mucho que reconocerle por su labor diaria, ya que sin su dedicación constante, hubiese sido imposible sostener el éxito del programa en el aire. Para todo Telefe, sus compañeros y la grandisima cantidad personas que pasaron por el canal durante este cuarto de siglo, su figura en uno de las señales más conocidas del país, hoy es altamente reconocida.

El mensaje de despedida de Rodolfo Barili En las redes sociales, el reconocido presentador continuó con su afectuoso mensaje hacia su antiguo colega: "Una vida en Telefe. Una vida detrás de cámara apuntando con su lente a todos los que alguna vez viste en la pantalla del canal. Su última toma fue anoche. Y así pudimos decirle 'gracias'. Por lo que viene de ahora en más en tu vida Dolina querido! Un placer el viaje juntos! Ésta siempre será tu casa".

Embed - Rodolfo Barili on Instagram: "Una vida en @telefe Una vida detrás de cámara apuntando con su lente a todos los que alguna vez viste en la pantalla del canal. Su última toma fue anoche. Y así pudimos decirle “gracias”. Por lo que viene de ahora en más en tu vida Dolina querido! Un placer el viaje juntos! Ésta siempre será tu casa." View this post on Instagram En la publicación de Instragam donde el periodista compartió imágenes de los últimos minutos del técnico en el estudio rodeado por todo el equipo de producción, se encontraban distintos comentarios de mucha gente que paso por el programa de noticias o compartió momentos con el camarografo y todos fueron muy afectivos. El reconocimiento público dejó en claro la huella que el técnico dejó en el canal tras tantas noches compartidas.