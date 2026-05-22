La Asamblea Mundial de la Salud ratificó la salida de Argentina de la OMS

Desde el Gobierno, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Salud, Mario Lugones, destacaron la culminación del proceso iniciado el año pasado por Javier Milei. La medida tiene efecto retroactivo al 17 de marzo de este año.

El canciller aseguró que Argentina tiene la capacidad sanitaria, técnica y política para proteger la salud de su población.

La Asamblea Mundial de la Salud ratificó este viernes, de manera unánime y por consenso, el retiro definitivo de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según se informó oficialmente, la medida tiene un efecto legal inmediato y retroactivo a partir del pasado 17 de marzo.

La confirmación del organismo internacional marca el cierre formal del proceso que el Gobierno había puesto en marcha durante el año pasado. Desde el oficialismo señalaron que la medida "representa la culminación del proceso iniciado el año pasado por la firme voluntad del presidente Javier Milei" y ratifica la validez legal de la postura adoptada por el país.

A través de un comunicado difundido en X por el canciller Pablo Quirno, el Gobierno remarcó que el país cuenta con los recursos propios necesarios para afrontar sus políticas sanitarias de forma autónoma. "Argentina posee la capacidad sanitaria, técnica y la decisión política para proteger la salud de su población", afirmó el funcionario.

Del mismo modo, subrayó que el país "mantiene su disposición para cooperar internacionalmente", aunque aclaró que cualquier articulación futura se hará estrictamente "sobre la base de criterios científicos y técnicos y con pleno respeto por la soberanía de los Estados".

El mensaje oficial incluyó un reconocimiento a quienes apoyaron la posición del Gobierno. "Quiero reconocer el trabajo coordinado entre la Cancillería y el Ministerio de Salud y agradecer especialmente a los países que nos apoyaron desde el principio, reconociendo la potestad soberana de la República Argentina", concluyó Quirno.

Embed La Asamblea Mundial de la Salud ratificó hoy, por consenso, el retiro de la República Argentina de la Organización Mundial de la Salud con efecto a partir del 17 de marzo de 2026.



Esta decisión representa la culminación del proceso iniciado el año pasado por la firme voluntad… — Pablo Quirno (@pabloquirno) May 22, 2026

Por su parte, el ministro de Salud, Mario Lugones, afirmó en X que "Argentina recupera soberanía sanitaria". "La salud de los argentinos se decide en nuestro país. Hoy la Asamblea Mundial de la Salud formalizó la salida de Argentina de la OMS. Una decisión anunciada hace más de un año y sostenida con convicción en todas las instancias que correspondían", sostuvo.

"La pandemia dejó una lección que no podemos ignorar: la cooperación no funciona cuando condiciona las decisiones de los Estados o impone recetas alejadas de la realidad de cada país", argumentó el ministro, y agregó que desde el Ministerio "sostenemos los canales de trabajo útiles para la salud de los argentinos".

Embed ARGENTINA RECUPERA SOBERANÍA SANITARIA



La salud de los argentinos se decide en nuestro país. Hoy la Asamblea Mundial de la Salud formalizó la salida de Argentina de la OMS. Una decisión anunciada hace más de un año y sostenida con convicción en todas las instancias que… https://t.co/f1FXF2WpV3 — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) May 22, 2026

El titular de la cartera de Salud detalló: "En concreto, mantenemos la articulación necesaria con la Organización Panamericana de la Salud para la adquisición de vacunas y medicamentos a través de los fondos Rotatorio y Estratégico. Y para alejar cualquier duda, lo repito: gracias a la relación con la OPS, los argentinos van a contar con las vacunas y medicamentos".

"Tal como quedó demostrado con la labor técnica frente al brote de hantavirus, Argentina no abandona la cooperación sanitaria internacional. Establece en qué términos, con quién y para qué articula técnicamente. En salud, eso significa decidir con responsabilidad, cuidar los recursos, fortalecer la vigilancia sanitaria y defender una idea concreta: los argentinos primero", subrayó.