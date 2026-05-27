Salieron de los pasillos de El Trece, los encontraron a los besos y confirmaron su relación: "El romance del año"

Se supo cuál es la pareja que causa furor en el canal de aire El Trece.

El amor volvió a sorprender dentro de la pantalla de El Trece y esta vez los protagonistas son Maxi y Martina , dos participantes de Cuestión de Peso que quedaron expuestos tras ser captados en una escena íntima fuera de las cámaras del programa. Después de semanas de rumores y miradas cómplices dentro del reality, finalmente aparecieron imágenes de ambos besándose apasionadamente en una plaza porteña , de manera tal que se confirmó una relación que ya era tema de conversación en los pasillos del canal.

La historia rápidamente revolucionó al mundo de la televisión y generó repercusión en redes sociales, donde los seguidores del ciclo comenzaron a hablar del “romance del año” . En efecto, las imágenes muestran a la pareja abrazada, caminando muy cerca y compartiendo varios besos en plena vía pública, sin intentar ocultarse . Tal es así que la difusión del video terminó de confirmar que el vínculo sentimental ya había trascendido la amistad que ambos mostraban diariamente al aire.

La información fue revelada en Puro Show, el ciclo de espectáculos donde Pampito presentó las imágenes exclusivas y lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “Es un material que los va a dejar a todos sin palabras” .

Luego agregó: “Me llegaron las imágenes de Maxi y Martina besándose de manera apasionada en una plaza porteña, ya había rumores de romance en Cuestión de Peso” . Las declaraciones terminaron explotando en redes y convirtieron el tema en una de las noticias más comentadas del día dentro del ambiente artístico.

Más tarde, los propios protagonistas visitaron el programa y decidieron confirmar públicamente la relación. Martina explicó cómo nació el vínculo y destacó la conexión emocional que construyeron dentro del ciclo: “Somos muy distintos. Él me genera una tranquilidad que yo no tengo, yo hablo mucho y él me escucha”.

Mientras tanto, Maxi, tomándole la mano en vivo, reveló: “Fuimos charlando y conociéndonos más. El primer acercamiento habrá sido hace 15 días atrás”. Incluso Mario Massaccesi reaccionó con humor por no haber tenido la primicia en Cuestión de Peso y lanzó entre risas: “Yo debería dar la noticia orgulloso de que hay un amor que nace”.

Las imágenes que confirman el romance

El video difundido en las últimas horas muestra a Maxi y Martina compartiendo una tarde juntos en una plaza porteña, lejos de las cámaras del estudio pero completamente relajados frente al entorno.

En las imágenes se los puede ver abrazados, conversando muy cerca, acariciándose y besándose repetidamente, en una secuencia que dejó en evidencia el excelente momento sentimental que atraviesan. La química corporal entre ambos fue inmediata y terminó derrumbando todas las versiones que intentaban minimizar el romance.

Embed Maxi y Martina, un amor de Cuestión De Peso en #PuroShow: "Esta relación me genera paz".@puroshowok pic.twitter.com/7YV8QGUuXE — eltrece (@eltreceoficial) May 27, 2026

Las escenas también reflejan la complicidad que ya se percibía dentro de Cuestión de Peso, donde desde hace semanas las cámaras registraban miradas, sonrisas y acercamientos permanentes entre ambos participantes. Incluso días atrás, dentro del famoso “micro del amor” del programa, ya habían quedado expuestos cuando las cámaras mostraron a Maxi muy cerca de Martina durante un viaje grupal, lo que alimentó aún más las sospechas entre sus compañeros y el público.

Según trascendió, la producción del ciclo recibió el video durante la mañana de este miércoles y decidió emitirlo inmediatamente por el fuerte impacto mediático que podía generar. En efecto, la reacción en redes fue instantánea y cientos de usuarios comenzaron a compartir fragmentos del momento romántico.