"Una descarada": la tremenda denuncia contra Wanda Nara de parte de un diseñador La conductora quedó en medio de la polémica tras la acusación de un famoso por una promesa incumplida: "Nunca más contestó el teléfono", sentenció. Agregar C5N en









Un famoso diseñador acusó a la conductora de no devolver un vestido. Redes sociales

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la polémica por una grave denuncia, ya que un diseñador la acusó de quedarse con un vestido que pasó a buscar y no pagó: "Un robo descarado".

El que apuntó contra la conductora fue Nacho, el dueño de la marca de ropa Pupetete, quien se sentó en un streaming y contó una actitud poco ética que la mediática tuvo con él: "Se llevó un vestido a Italia con promesas de fotos en un programa de televisión donde ella era la conductora".

El modisto se mostró indignado con la exmujer de Mauro Icardi y reveló que el mal trago fue en 2025, cuando la empresaria armó las valijas para instalarse en Europa: la actriz regresó a RAI 1, el principal canal de la TV pública italiana, para el Bailando con las Estrellas donde salió subcampeona.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Solo Magazine (@solomagazine.stream)

La pieza de alta costura se prestó con la condición de que vuelva, o a cambio de publicidades. "¿Vos viste la foto en mi Instagram? Yo tampoco. ¿No le mandaste mensaje a Wanda? ¿A vos te contestó? A mí tampoco", relató el famoso en el streaming Solo Magazine.

Por si no bastara con la falta de compromiso con el vestido del año pasado, la famosa volvió a pedirle más ropa: "Me pidió para la final de MasterChef. ¿Qué le dije? Que no, porque ya eran dos vestidos". Hasta ahora, Nara no dio su versión sobre esta grave denuncia.